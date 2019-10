Srpske penzije po „švajcarskoj formuli“ – bajka ili klopka?

Iako životni standard srpskih penzionera nije ni približan standardu njihove generacije u Švajcarskoj – penzije u Srbiji će se od sledeće godine uređivati po „švajcarskoj formuli“. To znači da će se na šestomesečnom nivou, penzije usklađivati sa inflacijom, ali i sa rastom prosečnih plata u Srbiji. Stručnjaci ohrabruju najstarije građane rečima da je indeksacija po „švajcarskoj formuli“ dobra i da donosi predvidivost. Međutim, penzioneri strahuju da će to umesto rasta doneti pad penzija u narednom periodu.

Srpske penzije po „švajcarskoj formuli“ – tako glasi obećanje koje vlast daje penzionerima i tvrdi da će biti ispunjeno već sa prvim danom 2020. godine.

Fer i pošteno, pravično i održivo – epiteti su kojima u Vladi Srbije opisuju „švajcarsku formulu“ i kažu: penzioneri će se radovati.

„Koja Švajcarska? Je l’ on živi u Švajcarskoj pa zna kakva je Švajcarska, je l’ on išao tamo da pita penzionere u Švajcarskoj kako oni žive, koja je njihova penzija? Koja je to Švajcarska? On misli da primenjuje Švajcarsku u Srbiji? Pa neka, ja bih volela. Ali, to nema šanse da može. Ja bih stvarno volela, ali to kod nas nikad neće moći da bude“, „On stalno viče da će da povećaju nešto, šta je povećao? Daje ko slepcima, dinar po dinar. Pa, ja ću onda bolje da izađem na raskrsnicu, pa da pružim ruku da prosim, nego da mi on daje i dodeljuje“, rekli su penzioneri za N1.

„Švajcarska formula“ je već bila primenjivana u Srbiji do 2005. godine – u potpunosti, a u delimično izmenjenom obliku do 2008. godine. Ona podrazumeva da će se visina penzija usklađivati sa rastom cena i rastom plata – 50 odsto u odnosu na inflaciju, a 50 odsto u odnosu na zarade.

Iako Vlada, ali i Međunarodni monetarni fond očekuju da ovaj sistem bude darežljiviji prema penzionerima, jer će – kako kažu – omogućiti da penzije brže rastu, takav utisak nemaju oni koji se u ime penzionera bore za bolji život. U „švajcarskoj formuli“ vide i dobre i manje dobre strane.

„Jednostavno sada imamo određenu predvidivost šta će se dešavati sa penzionerima, ranije je to rađeno šac metodom, ranije je to rađeno u skladu sa željama pojedinaca. Imaćemo nešto što će biti zaista predvidivo i to je ono za šta smo se u principu zalagali, ali nije povoljno zbog toga što imamo računicu u kojoj će biti situacija sledeća: da će penzije realno padati i sa ovakvim načinom usklađivanja“, kaže Mihajlo Radović iz Udruženja sindikata penzionera Srbije.

U Fiskalnom savetu, ipak, pozdravljaju odluku Vlade i „švajcarsku formulu“ vide kao dobro rešenje. Time se – kažu – osigurava da će i penzioneri osetiti efekte privrednog rasta i poboljšanja životnog standarda.

„Ona podrazumeva sa jedne strane da se penzije indeksiraju sa inflacijom kako bi se zaštitio taj realni iznos, ali i sa druge strane da se se dodatno indeksiraju sa polovinom realnog uvećanja zarada – to je realni rast penzija, kako bi se implementirao taj sistem međugeneracijske solidarnosti – da kako bude privreda napredovala i kako radnici budu u narednim godinama budu u narednim godinama budu uživali viši životni standard, da i penzioneri učestvuju u tom povećanju životnog standarda“, kaže član Fiskalnog saveta Nikola Altiparmakov.

Ali, šta ako životni standard u Srbiji ne bude tako brzo rastao? Imaju li penzioneri strpljenja da sačekaju?

„Ovo je lopovska država, pravo da vam kažem. Lopovska“, kaže jedna penzionerka za N1.

Čekajući „švajcarsku formulu“ i švajcarske penzije – penzionerima u Srbiji u decembru stiže jednokratna pomoć od 5.000 dinara, a sledeće godine i povećanje – kako je ministar obećao – ne manje od pet odsto.

(Maja Đurić, N1)