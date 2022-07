Srpski i hrvatski privrednici o bržem protoku robe

BEOGRAD – Predsednik Privredne komore Srbije (PKS) Marko Čadež izjavio je da su ekspertski timovi PKS i Hrvatske gospodarske komore (HGK) usaglasili predloge privrednika o lakšem protoku robe, odnosno prelasku kamiona preko graničnih prelaza između dve države i najavio da će iz dve komre uskoro proslediti vladama Hrvatske i Srbije.

PKS je saopštila da je Čadež u intervjuu za hrvatski „Poslovni dnevnik“ rekao da je sastanak održan u Vinkovcima u maju ove godine, a da su analitički timovi dveju komora tokom juna radili na finalnom usaglašavanju i uobličavanju predloga koji će vrlo brzo biti upućeni vladama dveju država.

„Ubrzanje protoka robe i smanjenje zadržavanja na graničnim prelazima između Hrvatske i Srbije u obostranom je interesu naših privreda, koje su povezane više nego što možemo i da zamislimo, ali i stranih kompanija koje prevoze robu do kupaca u Evropskoj uniji ili do riječke luke ka drugim svetskim tržištima. To bi bio i naš najbolji zajednički odgovor na aktuelnu krizu sa kojom se obe ekonomije suočavaju“, poručio je Čadež.

Izneo je podatak da samo preko drumskog prelaza Batrovci – Bajakovo godišnje u oba smera prođe 378.000 kamiona i ocenio da je vreme zadržavanja na granici od šest sati u proseku neprihvatljivo dugo.

Čadež i istakao da to nanosi ogromnu štetu privredama sa obe strane granice, povećava troškove proizvođačima, špediterima i krajnjim kupcima, a robu iz Srbije i Hrvatske čini nekonkurentnom.

Čadež je ocenio da za prevazilaženje nekih od problema nije neophodan veliki novac, već dobra volja, dogovor i bolja organizacija.

„Uz manja ulaganja u infrastrukturu i opremu, gužve bismo smanjili i prelazak granice značajno ubrzali, ukoliko bismo usaglasili radna vremena graničnih službi, povećali broj carinskih i inspekcijskih službenika i ulazno-izlaznih traka, obezbedili dve trake u međugraničnom prostoru, prioritetni prelazak kamiona sa kvarljivom robom i autobusa na redovnim linijama“, izjavio je Čadež, prenosi PKS.

On smatra da je neophodno da se na u železničkim prelazima uspostavi fitosanitarni i veterinarsku kontrolu sa obe strane granice.

„Dugoročnije, izgradnja zajedničkog železničkog terminala koji bi trajnije rasteretio drumski saobraćaj, kao i realizacija postojećih projekata unapređenja gasne infrastrukture, značajno bi olakšala i osigurala poslovanje privrednicima i u Srbiji i Hrvatskoj“, rekao je predsednik PKS-a u intervjuu za „Poslovni“.

Govoreći o srpsko-hrvatskim poslovnim odnosima i saradnji 5.000 kompanija iz Srbije sa partnerima iz susedne države, Čadež je ocenio da su u usponu, sa značajnim potencijalom za dalju saradnju, zajednička ulaganja i privlačenje novih investicija u region i nastup na trećim tržištima.

(Tanjug)

