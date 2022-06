Sunčica Savović za Tanjug: Imaćemo tri miliona tona pšenice i rekordne stare zalihe

Direktorka Udruženja „Žita Srbije“ Sunčica Savović izjavila je za Tanjug da se očekuje rod pšenice od tri miliona tona, ali i da raspolažemo rekordnim zalihama ove robe od preko 700.000 tona.

„Žetva pšenice je u punom zamahu i ako se ovim tempom nastavi biće završena za desetak dana. Očekujemo rod od tri miliona tona. On jeste manji od prošlogodišnjeg, ali su prinosi veći od petogodišnjeg proseka. Prinos se kreće od 3,5 do osam tona po hektaru, u zavisnosti do regiona, količine padavina i primenjenih agrotehničkih mera“, rekla je ona.

(Tanjug)

