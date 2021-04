Švajcarski program finansirao projekte koje su predlagali gradjani Srbije

Ćuprija, Trstenik, Užice i Vlasotince su prve četiri lokalne samouprave koje su završile sve infrastrukturne projekte koje su predložili njihovi gradjani i od Vlade Švajcarske dobili donaciju u ukupnom iznosu nešto višem od četiri miliona dinara, saopšteno je danas.

Te lokalne samouprave ukupno su završile 33 infrastrukturna projekta koja su u njihovoj nadležnosti, a koje su gradjani predlagali.

„Vlada Švajcarske je sve ove projekte podržala u iznosu od 30 do 40 procenata od ukupnog novca koje je izdvojila opština. Na taj način želimo da osnažimo lokalne samouprave da što više uključuju gradjane u to kako se troši novac iz investicionog dela budžeta opština. To je inače i njihova zakonska obaveza od polovine 2018. godine“, rekao je Branislav Milić koji učestvuje u švajcarskom programu „Reforma poreza na imovinu“ koji sprovodi ovaj projekat.

Izgradnja dečjih igrališta je bila želja gradjana u svim opštinama, kao i sportskih terena i uredjenje parkova i šetališta.

„Do kraja aprila svoje infrastrukturne projekte trebalo bi da završe i opštine Mali Zvornik, Topola, Ljubovija i Bojnik, i one će takodje dobiti donaciju Vlade Švajcarske u iznosu nešto većem od četiri miliona dinara“, rekao je Milić.

U drugoj polovini 2021. godine počinje nova faza programa „Reforma poreza na imovinu“ i tada će i ostale lokalne samouprave u Srbiji imati priliku da se prijave za bespovratnu pomoć koju je obezbedila Vlada Švajcarske za projekte koje predlože njihovi gradjani.

(Beta)

