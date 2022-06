Sve veće interesovanje poljoprivrednika za osiguranje

KRUŠEVAC – Predstavnici Dunav osiguranja i Agropresa posetili su renomiranog proizvođača rakije, vina i loznih sadnica, vinariju i destileriju Vino Kalem iz Velike Drenove kod Kruševca i tom prilikom dodatno informisali poljoprivrednike o svim prednostima poljoprivrednog osiguranja, koje su sa njima već potpisali.

Dunav osiguranje nastavilo je da realizuje radionice na temu poljoprivrednog osiguranja širom Srbije.

S obzirom da poljoprivredu karakterišu visoki rizici proizvodnje, poljoprivredno osiguranje uvek je pravo rešenje, istaknuto je na radionici u Velikoj Drenovi.

Mile Ivanović, iz Vino Kalema, koji rukovodi proizvodnjom lozno-sadnog materijala kaže da kada je u pitanju velika proizvodnja, poput njihove, veoma je važan dobar izbor osiguravajuće kuće.

„Postojimo od 1892. godine i sve do 1991. proizvodnja je išla uzlaznom linijom, a onda se beleži stagniranje. Ipak, naša proizvodnja beleži rast od 2003. kada smo krenuli sa uvođenjem novih tehnologija. Pored proizvodnje vina i voćnih rakija, bavimo se i uzgojem vinove loze i proizvodnjom loznih sadnica. Posedujemo dva matičnjaka od 12 i četiri hektara, na kojima se proizvode lozne podloge i pelceri gde je zastupljeno 12 sorti za bela i crvena vina“, kaže Ivanović.

Dodaje da bez kvalitetnog sadnog materijala, nema ni dobre vinarske proizvodnje.

„Pored proizvodnje u Srbiji, pokrenuli smo pre pet godina proizvodnju loznih kalemova i u Ruskoj federaciji. Proizvodimo oko pet miliona loznih kalemova i ako znamo da je izvozna cena po jednom kalemu jedan evro, onda možete da izračunate kolika je vrednost u pitanju. I to govorimo samo za lozne kalemove. Mi pored evropskih i svetskih sorti, radimo i naše domaće, autohtone sorte poput prokupca i smederevke, ali one su za sada samo zastupljene na našem tržištu“, naveo je on.

Kada se uzme u obzir obim i vrednost proizvodnje, zaštita se ne dovodi u pitanje, ističe Ivanović.

„Ovo nije jeftina proizvodnja. Dosta je skupa i mi ne ulazimo u rizike što se tiče osiguranja. Ovo je ozbiljna proizvodnja sa velikim ulaganjem, tako da bez osiguranja ne bih nikome preporučio da ulazi u ovakav obim proizvodnje. Pogotovu poslednjih desetak godina svesni smo klimatskih promena koje izazivaju nepogode. Proizvodnja loznih kalemova je vrlo specifična jer na tržište možemo da plasiramo samo kalemove prve klase, koji po pravilniku o proizvodnji i plasiranju, ne smeju da imaju ni jedno oštećenje od grada, na prvom mestu. Mi smo se zato odlučili za Dunav osiguranje na osnovu ranijih iskustava kolega i prijatelja koji su imali pozitivna iskustva koja su nama preneli“, kaže i dodaje da su veoma zadovoljni saradnjom sa Dunav osiguranjem.

Kako je rekao, kada su imali naplatu štete posle grada, zaposleni u „Dunavu“ izlašli su na teren kao komisija i zaista su korektno sve procenili.

„Mišljenje svih nas u Vino Kalemu, ali i naših kooperanata koji su se takođe osigurali kod Dunava je da su veoma stručni I da vrlo predano daju savete šta dalje posle grada, na primer. Jer ovo je višegodišnja proizvodnja i vrlo je bitno da pravilno odradimo sve agro-tehničke mere, u čemu nam oni i te kako pomažu svojim stručnim savetima“, naveo je on.

Pomoć imaju od Ministarstva poljoprivrede u vidu subvencija za osiguranje odnosno učešća na osnovicu od 40 odsto, ali i od lokalne samouprave koja izdvaja određeni procenat za osiguranje.

Branimir Pelić, tehnolog u Vino Kalemu, predstavio je dosadašnje rezultate i brojna priznanja, koje je ova vinarija dobila posednjih godina i istakao da je to pokazatelj kvaliteta njihovih proizvoda.

Upravo zbog kvaliteta, o čemu u ovoj vinariji veoma vode računa, Dunav osiguranje je njihov izbor broj jedan.

„Zapremina naših podruma za vino je oko million litara, a imamo kapaciteta za još million litara ispred ovog podruma. Kontrolisana fermentacija je oko 750.000 litara, što je važno reći. Tehnologija proizvodnje vina je veoma kompleksna, veoma vodimo računa o kvalitetu. Mi imamo oko 12 etiketa standardnog kvaliteta, a možemo da se pohvalimo sa nekih šest, sedam etiketa dominant kvaliteta. To je vrhunski kvalitet za koji smo dobili i brojne nagrade i na ovogodišnjem Sajmu poljoprivrede u Novom Sadu“.

Izdvojio je i dobijenih pet zlatnih medalja i da su šampioni u kvalitetu za crvena vina i apsolutni šampioni kvaliteta.

„S obzirom da se vino pravi još u vinogradu, a to je fabrika pod otvorenim nebom, najbitnije je da bude osigurana. Radimo sa Dunav osiguranjem i kako smo zadovoljni saradnjom, sigurno ćemo nastaviti i na dalje. Jer kada dostignete ovakav kvalitet i toliko priznanja i nagrada, kao što mi imamo, jedan kiks može biti fatalan za proizvodnju. Zato je osiguranje tu da nam pomogne u svakom slučaju i zaštiti naše interese“, kaže Pelić.

Podseća da je vinarija i destilerija Vino Kalem prisutna i na evropskom trištu, gde je osiguranje standard svake proizvodnje.

Nenad Radojković, šef službe u Glavnoj filijali Dunav osiguranja u Kruševcu, kome gravitira i Velika Drenova u kojoj se nalaze zasadi i vinarija Vino Kalema, ističe da sve veći broj poljoprovrednih proizvođača sa ove teritorije osigurava svoju proizvodnju, uz značajan doprinos države, tačnije nadležnog ministarstva, kao i lokalnih samouprava.

„Negde oko 30 do 40 odsto je povećano poljoprivredno osiguranje u odnosu na raniji period. Tome dosta doprinose subvencije, tako da u ovam južnom regionu uključujući Kruševac, Vranje, Pirot i Niš, zaista raste broj osiguranih gazdinstava. Mogu da kažem podatak da smo prošle godine imali 130 miliona osiguranih a ove godine, što se tiče ovog regiona, imamo 170 miliona, do sada. To svakako povećava i našu veću odgovornost i reputaciju kod isplata šteta“.

Takođe, ističe da je u prethodnih nekoliko dana bilo dosta nevremena i gradonosnih oblaka što je sigurno prouzrokovalo štetu.

„Te neke rezervacije su do sada male i to se tiče samo maja meseca, ostaju nam jun, jul i avgust, tako da zavisi sve od kultura koje mi osiguravamo. Cena koju naši osiguranici plaćaju za godinu dana zavisi od toga šta proizvode. Ovaj region je uglavnom voćarski mada ima i povrtarstva“, objašnjava Radojković i ističe da Dunav osiguranje u roku od 15 dana isplaćuje osiguranicima novac za štetu.

Osiguranici su, dodaje, već navikli i na subvencije i povraćaj od 40 odsto od države i kada bi to mogao da bude i nešto veći iznos, sigurno bi došlo do ekspanzije interesovanja ljudi za osiguranjem.

Lokalna samouprava u Kruševcu na primer, daje subvencije, tako što radi na 40 odsto do 40.000 dinara.

„Na primer, ukoliko je premija 100.000 za bilo koju kulturu, država vraća 40.000, lokalna samouprava 40.000, a osiguranika košta zapravo svega 20.000 plus porez od pet odsto. Dakle, od ukupne premije on treba da plati nekih 25 procenata. Ostale opštine u okruženju, takođe, daju subvencije, na primer Ćićevac vraća 20 odsto bez ograničenja, Trstenik 30 odsto do 50.000, Aleksandrovac i Brus vraćaju 20 odsto do 20.000. I ostali gradovi u ovom regionu imaju lokale subvencije i u skladu sa svojim budžetom pomažu proizvođačima iz svog kraja“, kaže Radojković iz Dunav osiguranja.

(Tanjug)

