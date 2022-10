Sve vece interesovanje velikih americkih kompanija za Srbiju

BEOGRAD – Predsednik Američke privredne komore u Srbiji (AmC ham) Stefan Lazarević izjavio je da će kompanije članice komore naredne godine biti obazrive sa novim ulaganjima, ali da će uprkos aktuelnoj krizi u svetu nastaviti da ulažu u postojeće poslovanje i očuvati radna mesta u našoj zemlji.

Lazarević je rekao Tanjugu da su velike američke kompanije sve više zainteresovane za ulaganja u Srbiji i da je reč o tehnološkim kompanijama, kao i onim iz obalsti infrastrukture i energetike.

Naglasio je da je sprovođenje reformi ključ za dalja ulaganja i održanje postojećeg nivoa poslovanja.

„Nedavno smo sproveli istraživanje među svojim članicama i većina je odgovorila da će biti veoma obazriva sa ulaganjima, ali raduje da je većina njih rekla da će nastaviti sa ulaganjem u postojeće poslovanje, što znači očuvanje radnih mesta. To je jako dobro, imajući u vidu ekonomsku krizu“, rekao je Lazarević.

Kaže da Američka privredna komora već 20 godina uspešno sarađuje sa Vladom Srbije i dodaje kako očekuje da se takav partnerski odnos nastavi, jer je u prethodnom periodu to doprinelo u kreiranju predvidivog i stabilnog poslovnog okruženja.

Lazarević je istakao da su prednosti Srbije to što ima talentovane ljude i dobru IT i telekomunikacionu infrastrukturu, što je poreski sistem prilično predvidiv i da to sve zajedno od Srbije pravi atraktivno mesto za nove investicije.

„U tom smislu uvek treba gledati optimistično, ali opet treba imati u vidu rat u Ukrajini, veoma veliku inflaciju, probleme u lancima snabdevanja, energetsku krizu, čak i pandemiju koja je gurnuta u drugi plan, ali je i dalje prisutna. Kada uzmemo sve u obzir, treba biti umereni optimista kada pričamo o budućim investicijama. Kada je reč o američkim kompanijama, primećujemo sve veće intreresovanje tehnoloških kompanija, zatim iz obalsti infrastrukture i energetike koje se interesuju za ulaganje u Srbiji, što je jako dobar pokazatelj, jer su to uglavnom vodeće svetske kompanije“, naglasio je Lazarević.

Ocenio je da to nije iznenađenje, jer u Srbiji postoji predvidivo i stabilno poslovno okruženje koje kontinuirano nareduje.

„Ali, imajući u vidu da je digitalna transformacija jedan od prioriteta vlade, a mnoge vlade širom svet pokušvaju da izlaz iz energetske krize pronađu upravo kroz saradnju sa privatnim sektorom, očekujem da će i naša vlada krenuti istim putem“.

Na podsećanje novinara da su već najavljena ulaganja američkih kompanija u srpske hidropotencijale i solarne elektrane, on je rekao kako je siguran da interesovanja i dalje postoje za sektor energetike i da su u toku razgovori o tome, te izrazio uverenost da će nova vlada u narednom periodu da ubrza pregovore o tim projektima.

Predsednik AmC hama je istakao četiri oblasti koje se u toj poslovnoj asocijaciji smatraju ključnim za dalji ekonomski napredak Srbije.

„AmC ham je definisala četiri prioriteta za koje smatramo da u kratkoročnom periodu mogu uticati na smanjenje efekta krize, a u dugoročnom da od Srbije napreve moderno poslovno okruženje, koje će privlačiti nove investicije i otvarati radna mesta. To su: nastavak digitalne transformacije, sprovođenje zelene agende za ekološki čistu i energetski efikasnu Srbiju, unapređenje sistema zdravstvene zaštite i podrška regionalnim inicijativama koje za cilj imaju integraciju Srbije u EU, a jedna od njih je Otvoreni Balkan“, rekao je Lazarević.

Podsetio je da su članice Američke privredne komore u poslednje dve decenije uložile 14 milijardi dolara u Srbiji, da zapošljavaju oko 100.000 ljudi, ali i da AmC ham, osim američkih, okuplja međunarodne i domaće kompanije koje dele vrednosti američkog biznisa, a to su kreiranje stabilnog predvidivog poslovnog okruženja zasnovanog na primeni zakona, trensparentnosti i konkurentnosti.

Sagovornik Tanjuga je naglasio da organizacija na čijem je čelu potpuno podržava Otvoreni Balkan i radi na predlozima za unapređenje te regionalne inicijative.

„Mi smatramo da kroz inicijativu Otvoreni Balkan može da se unapredi regionalna ekonomska sarađa, koja u krajnjem cilju može da ubrza evropske integracije Srbije i čitavog regiona. Mi smo pokrenuli saradnju naše privredne komore sa ostalim američkim privrednim komorama u regionu, koja treba da izmeri efekte inicijative Otvoreni Balkan i da predloge kako da se ekonomska saradnja unapredi u regionu“, rekao je Lazarević.

Dodao je kako očekuje da u prvom kvartalu naredne godine, kada završe istraživanje konkretnih režultata dosadašnjeg delovanja Otvorenog Balkana, AmC ham sa partnerima organizuje regionalnu konferenciju na kojoj će biti predstavljeni predlozi za dalje unapređenje ove inicijative.

„Naredna godina će biti jako izazovna, bez obzira da li će biti recesije ili ne, zato što će se efekti krize koju imamo ove godine u najvećoj meri preliti na narednu godinu. Dobro je što vidimo da sve države i ceo privatni sektor zajedno rade na iznalaženju rešenja za izlazak iz krize, što daje optimizam“, naveo je on.

Lazarević je da su 2021. svi bili jako skeptični kako će ta poslovna godina da izgleda zbog pandemije, ali se ispostavilo da je sve ispalo dobro, te da su privrednici, poneti time malo optimističnije planirali 2022, ali su se onda desili rat u Ukrajini, energetska kriza i inflacija.

„Zima tek dolazi, energetska kriza je i dalje najvažnija tema i prioritet svih vlada i industrija, te će to obeležiti i sledeću godinu. Kada budemo videli kakvo će biti prvi kvartal 2023, moći ćemo malo konkretnije da pričamo o nastavku te godine, ali mislim da su svi obazrivi sa planovima i dokle god svako planiranje predstavlja minimalan rast ili održavanje postojećih investicija, to je dobar znak“, rekao je Lazarević.

Predsednik AmĆama je istakao da je prethodnih godina Vlada Srbije učinila dosta toga za stvaranje poslovnog ambijenta, što našoj zemlji daje prednost ne samo u regionu već i van njega.

„Mislim da u odnosu na susede, region, čak i neke zemlje EU, imamo jako dobre rezultate poslovanja. Tu dobru startnu poziciju treba iskoristiti za umerni optimizam i ukoliko se nastavi s reformama, mislim da možemo da nastavimo u dobrom smeru. Najveća opasnost je strah koji može postojati globalno usled ekonomske krize. Sad je situacija da se pokaže pravo liderstvo, da se donesu teške mere i prave odluke i mi kao AmC ham stojimo na raspolaganju Vladi Srbije i nadam se da ćemo zajedno raditi na paketu mera i daljim reformama, kako bismo nastavili da unapređujemo polovni ambijent u Srbiji“, zaklljučio je Lazarević.

Ocenio je da je u okviru četiri prioritetne reforme koje je pomenuo neke mere mogu biti sprovedene u narednih nekoliko meseci, dok je za realizaciju drugih potrebno više godina, ali je naglasio kako je bitno da se počne.

„To su ulaganje u digitalnu transformaciju, ulaganje u obnovljive izvore energije, u energetsku infrastrukturu, diverzifikaciju pravaca snabdevanja energijoim, donošenje zakona o lekovima i medicinskim sredstvima, zaokruživanje regultornog okvira u energetici donošenjem podzakonskih akata i planskih strateških dokumenata koji će omogućuiti nezavinost u energetskom sektoru za našu državu. To su neke od ključnih stvari. I tu je, naravno Otvoreni Balkan i ekonomska saradnja“, precizirao je on.

Ukoliko se zajednički bude radilo na tome i ako se sa sprovođenjem ciljeva počne odmah, pred Srbijom su dobra vremena, kaže Lazarević za Tanjug.

„Ja sam optimista, imajući u vidu dosadašnju saradnju, ali optimista u smislu da ćemo zajedno raditi, a krajnje rezultate ćemo videti u narednom periodu“, zaključio je Lazarević.

(Tanjug)

