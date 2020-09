Svetska ekonomija pred novom krizom

Eksperti predviđaju nove probleme u svetskoj ekonomiji do kraja ove godine, piše Blumberg.

Stručnjaci su primetili da se globalna ekonomija u poslednje vreme oporavlja, ali da i dalje ostaje velika zabrinutost. Tako, po mišljenju savetnika za globalnu ekonomiju Pacific Investment Management Joakima Felsa, države se već sada nalaze na vrhuncu oporavka, nakon čega će početi pad.

Vlade razvijenih država već su uložile hiljade milijardi dolara u mere podrške kako bi vratile ekonomiju u normalno stanje, koliko je to moguće u uslovima pandemije. Zahvaljujući tome, u SAD je u avgustu došlo do naglog pada nezaposlenosti i poboljšanja situacije na tržištu nekretnina.

Ekonomija Kine se oporavlja, u Nemačkoj raste proizvodnja. Tržišta u razvoju se dobila „predah“ zbog pada kursa dolara.

Međutim, očuvati pozicije na svim ovim frontovima neće biti jednostavno, smatraju ekonomisti. To će zahtevati od vlasti povećanje napora za stimulaciju ekonomije u trenutku, kada su mnogi već bili spremni da prekinu mere podrške.

Na primer, u SAD je u avgustu otvoreno 1,4 miliona radnih mesta. Kako je naglasio Rajan Svit iz agencije Moody’s, ekonomija mora da nastavi ovaj tempo, ali bez finansijske podrške to će biti teško. Postoje i drugi zabrinjavajući znaci. Ranije je bilo saopšteno da su neki veliki brendovi najavili smanjenje radnih mesta. Među njima su Ford Motor Co. i United Airlines Holdings Inc.

Osim toga, napetost u odnosima između SAD i Kine može eskalirati uoči novembarskih predsedničkih izbora. To će potkopati poverenje biznisa, navodi se u članku.

U Kini, gde je još pre nekoliko meseci lokalizovan virus korona, potrošači i dalje ne žele da troše novac, dok se najveće banke žale na najveći pad prihoda za poslednju deceniju.

Evropske fabrike pokušavaju da smanje rashode, zbog slabe potražnje i smanjenja cena.

Još jedan problem – rizik od drugog talasa. Vorik Makibin sa Instituta Bruking ne smatra da će se u skorije vreme obaviti vakcinacija u celom svetu. On je procenio štetu svetske ekonomije od pandemije u narednih 35 godina na 35 hiljada milijardi dolara.

(Sputnjik)

