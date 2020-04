Svetsko tržište nafte na udaru,kod nas stabilno i niske cene

BEOGRAD – Globalno tržište nafte je pod velikim udarom zbog aktuelne situacije, izjavio je danas generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislav Mićović i dodao da je u Srbiji snabdevanje stabilno i da će u dužem periodu potrošači moći da kupuju gorivo po dosta niskim cenama.

On je rekao Tanjugu da je od početka marta do početka aprila prodaja goriva u našoj zemlji opala za više od 50 odsto i to: benzina 53 odsto, dizela 47 odsto i 57 odsto TNG-a.

(Tanjug)