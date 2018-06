Svilanović: Po prvi put promovisana regonalna turistička ponuda

Savet za regionalnu saradnju (RCC) predstavio je danas u Sarajevu Projekat za razvoj i promociju turizma na Zapadnom Balkanu s ciljem da se poveća broj turista koji posećuju region, što treba da doprinese privrednom rastu, zapošljavanju i konkurentnosti regiona.

Projekat je vredan pet miliona evra i finansira ga Evropska unija, a tokom naredne tri godine sprovodiće ga RCC.

„Ovo je prvi put da promovišemo regionalnu turističku ponudu. Turizam je važan, jer je u regionu više od 24 odsto usluga izvozimo kroz turizam“, rekao je generalni sekretar RCC-a Goran Svilanović.

Prema njegovim rečima, turizam povezuje i upošljava čitav niz delatnosti, a prema procenama pet posto zaposlenih u zemljama zapadnog Balkana radi u turističkoj industriji.

„Pet posto bruto društvenog proizvoda našeg regiona je u turizmu“, istakao je Svilanović.

Cilj projekta je, rekao je dalje, da se okupe svi u regionu koji se bave turizmom, kao i predstavnici vlada, kako bi se postigao dogovor u vezi s regionalnom turističkom ponudom i regionalnim turističkim rutama koje su bazirane na zajedničkom kulturno-istorijskom nasledju.

Tokom tri godine, koliko će trajati projekat, biće dodeljeno 30 grantova u visini oko 50.000 evra za one koji će investirati u regionalne turističke rute.

„Mi se naslanjamo na Vija dinariku, koja je poznata svuda u svetu i želimo da iskoristimo sve ono što su oni uradili, da sa novin rutama privučemo nove goste u region i pomognemo maloj privredi, koja će dobiti podršku RCC-a“, rekao je Svilanović.

Andrea Vera šef operacija u EU Delegaciji u BiH, pri sekciji za ekonomski razvoj, prirodne resurse i infrastrukturu, rekao je da se projekat finansira iz sredstava Instrumenata pristupne pomoći (IPA), čime se nastoji pomoći pridruživanju zemalja Zapadnog Balkana EU.

Vera je naveo da je značaj projekta njegov regionalni karakter, čime se objedinjavaju napori šest privreda Zapadnog Balkana, dodavši da se projekat nadovezuje na dokument Komunikacija EU o strategiji pridruživanja, odnosno segmente tog dokumenta koji se odnose na socio-ekonomski razvoj i na pomirenje i dobrosusedske odnose.

„Mi ovaj projekat zovemo trostruko P. Prvo P, je promocija celog regiona kao zajedničke turističke destinacije. Drugo P se odnosi na politike delovanja i identifikovanje i prevazilaženje prepreka u cilju boljeg razvoja turizma u regiji. Poslednje P odnosi se na pilot projekat kroz koji će se realizovati čitav niz malih, pojedinačnih inicijativa“, kazao je on.

Prema njegovim rečima, projekat će dovesti do prepoznavanja kulturnih destinacija koje se mogu iskoristiti za turizam u zemljama Zapadnog Balkana, promociju tih destinacija, kroz to će se povećati broj turista u ovim zemljama, što će na kraju dovesti do privrednog razvoja.

Upitan kakva je saradnja s vlastima zemalja u vezi s realizacijom projekta, Vera je kazao da je saradnja s vlastima uvek izazov, izražavajući nadu da će sve prepreke biti prevazidjene i da pomanjkanje saradnje neće osujetiti realizaciju ovog projekta.

(Beta)