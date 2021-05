SWF: Rad u kancelariji samo utorkom i četvrtkom posle pandem

OSLO – Norveški suvereni fond bogatstva (SWF), vredan 1,3 biliona dolara, tražiće od zaposlenih da na radna mesta u poslovnom prostoru dolaze samo utorkom i četvrtkom kada pandemija kovid-19 bude završena, izjavio je danas glavni zvršni direktor SWF-a Nikola Tangen.

Centralna banka Norveške, koja upravlja suverenim fondom, ponudiće fleksibilne uslove rada za svojih 520 zaposlenih u Oslu, Londonu, Singapuru, Šangaju, Tokiju i Luksemburgu, rekao je Tangen u obraćanju u parlamentu, prenosi Rojters.

„Razmišljamo da posle pandemije dozvolimo svakome do dva dana nedeljno rad iz kućnog ofisa i dva fiksna radna dana u kancelariji zbog sastanaka“, naveo je on, dodajući da je to njihov model za privlačenje i zadržavanje talentovanog kadra.

Ova politika bi se odnosila i na ostatak zaposlenih u centralnoj banci.

„Morate ponuditi fleksibilnost na drugačiji način nego pre. Jednostavno je neprihvatljivo zahtevati da ljudi stalno budu u kancelariji. Mislim da to pokazuje da ne verujete ljudima“, izjavio je Tangen za Rojters.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.