Tabaković: Pokazatelj usklađenosti svih kriterijuma i merila

BEOGRAD – Guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković izjavila je danas da je otvaranje Poglavllja 9 pokazatelj usklađenosti sa svim kriterijumima i merilima koje predviđa oblast finansijskih usluga i da je Srbija na putu ka EU uradila veliki deo posla u ovoj oblasti.

Oblast finansijskih usluga pokriva sektor banaka, osiguranja, bankarskih konglomerata, investicionih fondova, tržišta kapitala, strukovne penzije.

„Otvaranje Poglavlja 9 u dobroj meri govori da je Srbija na putu ka EU i da je već veliki deo posla uradila u ekonomskoj oblasti“, rekla je Tabaković za Tanjug.

Ona je podsetila da je u decembru otvoreno poglavlje 17 koje se tiče ekonomske i monetarne politike koje takođe, kao i Poglavlje 9 (finansijske usluge) vodi NBS.

Tabaković je navela da je posebno važno da se zatvaranje Poglavlja 9 može očekivati odmah po otvaranju, zato što postoje administrativni kapaciteti i usklađenost domaće reglative sa regulativom EU.

„Do ulaska u EU mi ćemo morati da donesemo neke zakone, ali ne zato što oni danas ne postoje, nego zato što je to oblast u kojoj se svakodnevno rade unapređenja koja znače, na primer, zaštitu korisnika finansijskih usluga i sve veći i dublji obuhvat tih usluga i način kako se prati njihova primena, unapređuje upravljanje rizicima u poslovanju i to će značiti kontinuitet našeg usklađivanja do ulaska u EU“, istakla je ona.

Ovo je jedna od oblasti koja je pokazala da zajednički rad daje najbolje moguće rezultate, naglasila je guverner NBS.

„Za sve one koji posluju na trzištu Srbije u oblasti finansijskih usluga, apsolutno nema nikakve razlike u odnosu na ono što je u EU ili nekih ograničenja kojih ima u Srbiji, a nema u EU. Otvaranje ovog poglavlja i njegovo zatvaranje, a konačno i pridruživanje, značiće da će i naša domaća regulativa i svi oni koji učestvuju na tom tržištu imati jedinstveni evropski pasoš da mogu da budu prisutni na tržištu EU, a ne samo u Srbiji“, rekla je Tabaković.

(Tanjug)