Talentima neophodna pomoc i obrazovnog i poslovnog sektora

BEOGRAD – Ulaganja u mlade talente i u budućnost mladih jedan je od prioriteta Vlade Srbije a u tom smislu veliku pažnju posvećujemo i dosta ulažemo u digitalizaciju, izjavio je Milan Dobrijević, državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija otvarajući konferenciju „Kreiranje i razvoj talenata – odgovornost obrazovnog ili poslovnog sektora“.

Dobrijević je za Tanjug pojasnio da su, kada je o digitalizaciji reč, kroz projekat „Povezane škole“ stvoreni svi preduslovi za potpunu digitalizaciju obrazovnog sistema kako u osnovnim tako i u srednjim školama.

„Radi se o jednakim uslovima za sprovođenje digitalne nastave u svim krajevima naše zemlje, što znači da će i mladi iz ruralnih predela dobiti jednaku mogućnost digitalnog obrazovanja kao i oni u urbanim sredinama“, naveo je Dobrijević.

Prema njegovim rečima, veoma je važan i razvoj kadrova u skladu sa potrebama tržišta rada i iz tog ugla Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija u poslednjih pet godina ulaže u razvoj i podršku takmičenjima u oblastima informatike, računarstva, matematike i fizike, jer su upravo STEM nauke i STEM kadrovi ono što je rastuća potreba tržišta rada.

„Moramo kontinuirano raditi na stalnom unapređenju i infrastrukture i obaveznog obrazovnog procesa ali moramo i razumeti i mi i našsi mladi talenti i mlade generacije uopšte, da je moderno vreme donelo celoživotno učenje kao obavezu a posebno u tehnološkim oblastima“, naglasio je Dobrijevcih.

Koliko je stalno učenje neophodno, potvrđuje i menadžerka razvoja u „Ol for ol“ (All For All – AFA) organizaciji, organizatoru današnje konferencije, Valentina Čolić Mihajlović.

Ona za Tanjug navodi da se životni vek znanja danas ubrzano skraćuje i sada je znatno manji od pet godina.

„To znači da se znanja i veštine potrebni za tržište rada menjaju u toku jednog obrazovnog ciklusa, recimo tokom studija na fakultetu. Zato je važno da se i poslovna zajednica uključi u stvaranje i razvoj talenata i da radi zajedno sa obrazovnim sektorom“, naglašava Čolić Mihajlović.

U Srbiji se u brizi o talentima i zadržavanju u zemlji vidi napredak, ističe ona, i objašnjava da se to ogleda u sve većoj saradnji privrede i obrazovanja, činjenici da različiti fakulteti potpisuju ugovore o saradnji sa kompanijama za prakse, gostujuća predavanja i slično.

“ Povećava se i transparentnost na tržištu rada, mladi mnogo lakše mogu da dođu do informacija kako će izgledati njihovi poslovi, tako da se smanjuje gubljenje talenata i šetanje od posla do posla, od kompanije do kompanije i od zemlje do zemlje“, kaže Valentina Čolić Mihajlović.

Navodi da je posebno dobra situacija u IT sektoru u kome zaposleni imaju mnogo više mogućnosti da rade i ostanu u Srbiji

“ S druge strane je i činjenica da se tžište rada otvorilo i za rad na daljinu pa mnogi mogu da ostanu ovde i uživaju benefite života u Srbiji a da rade za strane plate,“ ističe sagovornica Tanjuga.

Dodaje da je današnji skup organizovan kako bi se pozvao poslovni sektor da se više uključi u stvaranje talenata i davanje znjanja a obrazovni sektor da postane agilniji i brže se prilagođava promenama na tržistu rada.

Iz ugla poslovnog sektora, rukovodilac Centra za edukaciju i direktor Poslovne akademije Privredne komore Srbije Mirjana Kovačević je ocenila da je 70 odsto odgovornosti za stvaranje i razvoj talenata na obrazovnom, a 30 odsto na poslovnom sektoru.

Prema njenim rečima, pomoć je u ovoj oblasti naročito potrebna malim i srednjim preduzećima jer ona najčešće i nemaju kadrovske službe, a struktura naše privrede je takva da preduzeća iz ovog sektora čine ogromnu većinu.

„Sve aktivnosti obrazovnog sektora u smislu profesionalne orjentacije, karijernog vođenja i savetovanja doprinose da se identifikuju talenti“, rekla je ona i ocenila da je neophodno da se uspostavi blagovremena saradnja obrazovnog sistema i privrede.

„Zato radimo na razvoju dualnog obrazovanja. Najviše da bi se mladi tokom šskolovanja upoznali sa svetom rada i onim što ih čeka kada počnu da rade i to obrazovanje nije samo u skladu sa potrebama privrede nego i mladih“, istakla je Mirjana Kovačević.

(Tanjug)

