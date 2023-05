Tanasković: Ispunili smo apsolutno sve zahteve osim 300 evra po hektaru, to je neizvodljivo

Ministarka poljoprivrede Srbije Jelena Tanasković izjavila je danas da je sa spiska zahteva poljoprivrednika ispunjeno apsolutno sve, osim davanja od 300 evra po hektaru jer je to „perfidno osmišljen zahtev“ i nije zakonski izvodljiv, da je spremna i o njemu da razgovara, ali za narednu budžetsku godinu.

„Zakonodavno nije izvodljiv. To je potpuna promena agrarne politike u sredini jedne budžetske godine. To se radi na kraju godine za narednu godinu. To poljoprivredu Srbije košta 78 milijardi dinara, bezmalo ceo budžet pre povećanja i davanja“, navela je Tanasković.

Ona je gostujući na Radio-televiziji Srbije (RTS) objasnila da se to zove evropski model finansiranja i da podrazumeva tri stuba finansiranja, od kojih su najbitnija direktna davanja koja su zakonom definisana.

Naglasila je da se u Evropi, po takvom modelu, daju samo sredstva po hektaru i za priplodna grla koja su kvalitetna.

„Mi danas dajemo i za goveda koja nisu kvalitetna, ali se gaje. I za gazdinstva u kojima ima jedna krava. To u Evropi ne postoji, postoji minimalni iznos, ako imate ispod tog broja, sistem vas ne vidi. Hoćemo takav model? Hajde samo svi da se dogovorimo. Ne postoji ni subvencija po litri mleka u Evropi. Samo hektar i priplodna grla. Tačka“, istakla je Tanasković.

Ona je rekla da su i poljoprivrednici koji još uvek protestuju bili na sastancima u Ministarstvu i Vladi, ali da su javno odbili sastanak kod predsednika Vučića i sami odabrali da idu na proteste.

„Neko mora da se odrekne sredstava da bi ih neko drugi dobio. To je jedan koš para i jako je bitno da svi to znaju. Ne vadi niko neke nove pare. Prihodi su ti koji jesu, očigledno bolji nego što je bilo planirano, pa imamo mogućnosti“, kazala je ona.

Podsetila je da je u četvrtak Ministarstvo razgovaralo sa osam poljoprivrednika na sastanku kod predsednika.

„Oni su izneli problem koji trenutno jeste realan u Srbiji, a to je problem viška mleka koje stoji. U celom lancu ima viška, od primarnog proizvođača kojem se otkazuje ugovor ili mu se spušta cena, preko prerađivača koji ima pune zalihe, do trgovinskih lanaca koji treba sada da sprovedu neke akcije i odreknu se dela marže da bi mleko moglo da se proda“, rekla je Tanasković.

Istakla je da je realno ono što su poljoprivrednici tražili kao i da bi problem mogao da se premosti.

„Inače razgovaram sa poljoprivrednicima svaki dan i znam da su ti problemi realni. U februaru smo uveli prelevmane i zaustavili uvoz mleka. Međutim, nismo zaustavili uvoz mlečnih proizvoda, pre svega sireva. Uveli smo prelevmane na te sireve i povećali smo ih u februaru sa 12 dinara na 80, ali to očigledno nije bilo dovoljno, i dalje se isplatilo da se uvoze“, objasnila je ona.

Podsetila je da su sada prelevmani povećani na 300 dinara i da smatra da će to definitivno zaustaviti uvoz, kako bi se koristilo mleko sa domaćeg tržišta.

„To je jako velika mera koju nije bilo lako doneti, pre svega jer treba da objasnite Evropi u kakvoj ste situaciji, da ona ne bi napravila kontramere. Mi smo mart i april potrošili na razgovore i na objašnjenja Evropi da ne ide dobro, da moramo i dalje da pojačamo. Oni su tu vrlo rigidni, njihov stav je da je tržište otvoreno i da se morate boriti na tom tržištu ako hoćete u Evropu“, navela je ministarka.

Naglasila je da problem postoji u poljoprivredi i da je ispunjen zahtev da se stočarima pomogne direktnim davanjima, tako što su davanja po grlu sa 30.000 dinara povećana na 40.000 i da će isplata početi odmah.

Rekla je da država ima novca i da javni poziv traje do 23. maja, ali da će siguno biti produžen za još neki dan kako bi mogli svi da se prijave.

„Pratimo situaciju. Ako javni poziv bude završen početkom juna, u julu će već sredstva biti isplaćena“, najavila je Tanasković.

Na pitanje ko su poljoprivrednici sa kojima su razgovarali i da li su oni lažni poljoprivrednici, ministarka je upitala „ko su to lažni, a ko pravi poljoprivrednici“.

„Ja sam sa svakim razgovarala, ko god je poslao zahtev da dođe na razgovor. Među ljudima koji su juče bili na sastanku kod presednika niko nema manje od deset krava. Imaju po 20, 22, 100, 300… Šta je tu lažno?“, pitala je ona.

Tanasković smatra da su lažni poljoprivredici samo oni koji kažu da se bave poljoprivredom, „a rade neki drugi posao i primaju drugu platu“.

„Možda oni imaju neku kravu, možda imaju neku njivu koja se obrađuje, ali to uglavnom rade neki drugi za njih, a oni imaju prostora da idu i štrajkuju na ulicama. Ne bih ja delila poljoprivrednike na taj način. Svako ko želi neku realnu promenu, on je dobrodošao. Svako ko želi da razgovara, on je dobrodošao. Mi smo to u prethodnom periodu i pokazali jer smo sa svakim razgovarali i svaki realan predlog ostvarili“, istakla je Tanasković na RTS-u.

(Beta)

