Tanasković: Protesti proizvodjača mleka bili predstava

Ministarka poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Jelena Tanasković rekla je danas da su protesti poljoprivrednika osnovani kada nema dijaloga, a da pošto je razgovarala sa 20 udruženja za tri meseca da je prošlonedeljni protest proizvodjača mleka „bila neka druga vrsta predstave“.

„Meni su protesti osnovani kada nema dijaloga, za tri meseca sam se videla sa više od 20 udruženja koja je predstavljalo u proseku od šest do 10 poljoprivrednih proizvodjača, na razgovorima su bili i pokretači protesta, pa zaista mislim da je to bila neka druga vrsta predstave, a ne ona koja bi trebalo da dovede do konkretnog rešenja“, rekla je Tanasković na TV Prva.

Dodala je da je od proizvodjača tražila predloge i da su za svaki pravljene kalkulacije za moguće subvencije u ovoj godini. Navela je da su poljoprivrednici tražili da se ukine zabrana uvoza mleka, da je ona ukinuta 1. februara, a da je protest bio 3. februara.

Tanasković je rekla da poljoprivrednici traže i da se kontroliše uvoz mleka što se i čini, a da je jedan od zahteva da se premija za mleko sa 10 dinara poveća na 20 dinara, što bi državu iz budžeta koštalo osam milijardi dinara.

Ona je rekla da bi povećanje te premije bio rizik jer se ne zna da li bi taj novac završio kod proizvodjača, i da misli da su direktne subvencije po grlu bolja mera.

„Ko može da garantuje da mlekare ne bi za taj iznos premije za mleko smanjile otkupnu cenu mleka“, upitala je Tanasković.

Dodala je da je razgovarala sa predstavnicima mlekara i zamolila ih da sada, kada pada cena mleka, da ne smanjuju otkupnu cenu i da „podnesu teret za tri meseca, pa će se za dalje videti“ i da čeka odgovor.

Tanasković je rekla da će danas biti isplaćene premije za mleko za četvrti kvartal prošle godine, da su subvencije za suncokret isplaćene u petak i da su ukupno iznosile četiri milijarde dinara.

Proizvodjačima mleka će, prema njenim rečima, do kraja marta biti isporučeno i 26.000 tona merkantilnog kukuruza, a da je do sada od te količine podeljeno 1.000 tona.

Ona je rekla da poljoprivrednici ne treba da imaju strah od uvodjenja e-agrara jer će ubrzati isplatu subvencija. Istakla je da se za identifikacioni e-id broj za 15 dana prijavila 61.000 poljoprivrednika i pozvala ih da se za pomoć obrate savetodavnim službama.

Tanasković je rekla da će uvodjenje javnog poziva, umesto pravilnika za konkurisanje za subvencije, ubrzati isplatu i da neće biti preskočena ni jedna subvencija, a najčešće se poljoprivrednici žale na neće dobiti taj podsticaj za junice, prvotelke.

Srbija je, prema njenim rečima, „apsolutno bezbedna“ što se tiče osnovnih životnih namirnica i da na zalihama ima pšenice za 20 meseci, kukuruza za 13 meseci, a ulja za 30 meseci.

Ona je rekla da je konkurs za kupovinu mašina „sjajan“ jer je 50 odsto sredstava od cene nepovratno, 40 odsto kredit, a deset učešće poljoprivrednika.

Ona je rekla da je velika zainteresovanost za te konkurse i da statistički podaci govore da je svaki treći traktor u Srbiji kupljen uz pomoć te mere.

(Beta)

