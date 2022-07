TAS: Sledece godine nova pravila putovanja u EU i Veneciju

BEOGRAD – Sledeće godine počeće da se primenjuju nova dva pravila za putovanja naših turista od kojih se jedno odnosi na Veneciju, a drugo na sve zemlje Evropske unije, saopštilo je danas Udruženje turističkih agencija i turističkih radnika Srbije, Inicijativa TAS.

Novina vezana za putovanje u Veneciju, startovaće 16. januara 2023. godine od kada će turisti koji dolaze u ovaj italijanski grad morati da onlajn apliciraju za dozvolu ulaska za određeni datum i da putem onlajn aplikacije, koja će biti uskoro dostupna javnosti, uplati jednokratnu taksu.

Cena takse će se kretati od najmanje tri evra za jednodnevnu posetu, do maksimum 10 evra i ovo pravilo će važiti isključivo za turiste koji ne borave u Veneciji, odnosno koji ne koriste uslugu hotela u ovom gradu.

Iz TAS-a navode da su gradske vlasti Venecije već usvojile neophodan zakon kao i da cena neće biti jedinstvena za sve dane, već će zavisiti od broja aplikacija po danima, pa će za one dane za koje je aplicirao veći broj turista i cena biti veća.

Turisti koje komunalna policija Venecije nađe bez neophodne dozvole, platiće kaznu u iznosu od 50 do čak 300 evra.

Kada je reč o drugoj novini, onoj koja se odnosi na sve zemlje Evropske unije (EU), iz TAS-a navode da su od strane European Travel Information and Authorisation System, EITAS obavešteni da će od 1. maja sledeće godine početi obavezna aplikacija turista koji žele da putuju u neku od zemalja EU.

To, kako objašnjavaju, znači da će biti potrebno da prilikom prvog putovanja putnik kreira svoj nalog na aplikaciji i da potom popuni obrazac i plati jednokratnu naknadu od oko sedam evra, tacan iznos jos nije određen, nakon cega putniku kroz sistem stiže dozvola ulaska koja će važiti naredne tri godine.

Iz Udruženja navode da su svesni da će ovo, barem u početku, biti ogroman napor za naše putnike koji imaju averziju prema ovakvom pristupu, a posebno kada treba preuzeti potpunu odgovornost za apliciranje i na kraju plaćanje preko interneta.

TAS sa svojim članicama zato razmatra mogućnost uvođenja posebnog servisa za putnike preko koga će oni moći da koriste posredničke usluge apliciranja i onlajn plaćanja, navodi se u saopštenju.

(Tanjug)

