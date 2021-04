Telekom blizu dogovora sa jakim telekomunikacionim igračem

BEOGRAD – Generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić izjavio je danas da su pojedine jake svetske telekomunikacione kompanije zainteresovane za saradnju s Telekomom, koji je blizu dogovora i najavio potpisivanje ugovora o partnerstvu sa jednim od najjačih telekomunikacionih igrača.

Lučić je gostujući u Uranku na TV K1 kazao da ne može još da „otkrije karte“ i saopšti o kojoj kompaniji je reč.

„Mislim da smo blizu dogovora, da ne otkrivam sve karte, sa baš jednim od najjačih telekomunikacionih partnera. Pri kraju je potpisivanje ugovora“, rekao je Lučić.

Na pitanje ko je sve zainteresovan za saradnju sa Telekomom i šta to znači, Lučić je rekao da Telekom kontaktiraju pojedine velike svetske kompanije, kao što su Telefonika i Vodafon.

„Probaju kroz stvaranje partnerstava sa nama, jer nas prepoznaju kao lidere u reigonu, da dele sa nama ideje, servise i budu naši partneri, koji bi uzimali od nas odrerđeni broj servisa i davali nama određeni broj servisa“, naveo je Lučić.

To će, dodaje, značiti da će Telekom moći da se proširi preko tih partnera na zemlje u kojima oni pružaju svoj servis.

„Mi tražimo partnere u jakim telekomunikacionim firmama koje bi nam pomogle da se proširimo u zemlje EU, Amerike i Kanade, kako bi taj deo dijaspore i tržišta uzeli za nas“, istakao je Lučić.

Kada je reč o tome šta podrazumeva projekat Telekoma za dijasporu u Austriji, Nemačku, Švajcarsku, Ameriku i Kanadu, Lučić kaže da je plan tog preduzeća da i tamo bude mobilni operator, kao i ovde.

„Ali, ovde imamo našu mrežu, a u ovim zemljama iznajmljujemo mrežu drugih operatera. Želimo da budemo mobilni operator i internet provajder, kao i da ponuidimo tv usluge, pre svega, korisnicima naše dijaspore. Ipak, kada dođete, na primer, na tržište Nemačke, niko vas ne sprecava da odete i na drugi deo tržišta. To može višestruko da poveća prihod i snagu naše kompanije“, istakao je Lučić.

Komentarišući to što je postao član Forbsovog poslovnog saveta, Lučić je kazao da je reč o biznis socijalnoj mreži koja okuplja uspešne direktore i vlasnike kompanija sisrom sveta.

„U pitanju je više hiljada ljudi, ja sam prvi iz regiona u tom savetu“, naveo je čelnik Telekoma Srbija dodajući da će članstvo u tom telu biti dobra prilika za poslovne kontakte i mogućnosti za Telekom.

Telekom, dodaje, ima velike planove za poslovno širenje u Evropi i Americi, zbog srpske dijaspore, kroz izvoz softvera koji će se praviti u okviru Fonda za finansiranje startap ideje, ali i kroz izvoz serija.

Naglasio je da je njegovo učešće u Forbsovom poslovnom savetu dobra prilika za Telekom da stvoru nove poslovne mogućnosti i promoviše Srbiju.

„U ovaj biznis savet se ulazi samo samo sa pozivom. Oni ne obrazložu razloge, ali prethodno traže određene reference. Posle provere sam primljen i mogu da pomognem mojoj firmi i zemlji. Imaću mogućnost pisanja članaka za Forbs“, naveo je Lučić.

Takođe, kaže da je budućnost svih telekomunikacionih kompanija u internertu, jer će se sve više tražiti brz i kvalitetan internet.

Na pitanje da li Telekom planira da preuzme još nekog manjeg kablovskog operetera, Lučić je rekao:

„Mi smo do sada akvizirali i spojili 19 kablovskih operatera, tako da ćemo nastaviti, to je normalno na tržištu, da se mali igrači spoje sa velikim. To je trend i u svetu“.

(Tanjug)

