TO: Na Zlatiboru 25.000 gostiju dnevno

ZLATIBOR – Na Zlatiboru i dalje svakodnevno boravi do 25.000 turista, pa je i ove godine zadržao titulu najposećenije planine u Srbiji, saopšteno je iz Turističke organizacije Zlatibor.

U narednom periodu biće nastavljeni radovi na uređenju centra Zlatibora, kako bi posetioci na najlepši načn mogli da uživaju u svemu što ta planina nudi – nova zlatiborska promenada koja je povezala šetalište sa Kraljevim trgom jedno je od omiljenih mesta gostiju za

šetnju i uživanje, navode iz Turističke organizacije.

Planirano je uređenje promenade od Kraljevog trga i zlatiborske pijace ka hotelu „Tornik“.

“Na taj način će pešačkom zonom biti povezan veliki deo Zlatibora. Svi zaljubljenici u Zlatibor moći će da se šetaju promenadom od malog kružnog toga na početku šetališta, preko trga, do hotela Tornik, a onda da nastave ka stazi do spomenika na Šumatnom brdu, što je jedna od najlepših lokacija na Zlatiboru”, rekao je Vladimir Živanović, direktor TO Zlatibor.

On je dodao da je i dalje je najveće interesovanje za vožnju zlatiborskom gondolom.

Tokom letnjih meseci Zlatibor je bio pun turista, a prema rezervisanim kapacitetima u hotelskom i privatnom smeštaju, popunjenost će biti zadovoljavajuća i u septembru.

Svi turistički lokaliteti u okolini Zlatibora biće otvoreni za posetioce, a biće im na raspolaganju i svi sadržaji poput zabavnih parkova i adrenalinskih tura.

“I u septembru će biti kulturnih dešavanja – biće organizovane pozorišne predstave i bioskopske projekcije u Kulturnom centru, a u Galeriji će svakog meseca biti postavljena nova izložba”, poručuju iz TO Zlatibor.

(Tanjug)

