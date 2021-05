Todorović: Er Montenegro 1. juna leti za Sarajevo

PODGORICA – Avion nove crnogorske avio-kompanije ToMontenegro, pod brendom Er Montenegro, obaviće 1. juna let na relaciji Podgorica-Sarajevo i prevoziće fudbalere reprezentacije Crne Gore, najavio je Predrag Todorović, izvršni direktor kompanije.

„Prvog juna odradićemo let za Sarajevo na prijateljsku utakmicu sa reprezentacijom BiH. Tako da ćemo 1. juna imati let iz Podgorice za Sarajevo za našu fudbalsku reprezantaciju i to je već dogovoreno. Da li će to biti prvi komercijani let ili ne to još nismo dogovorili, on će predstavljati simboličan početak naših komercijalnih operacija”, rekao je Todorović u emisiji tv stanice Vijesti.

Naveo je i da će prvi komercijalni letovi biti na relaciji Beograd-Podgorica i Beograd- Tivat.

Todorović je dodao da će cene karata odrediti tržište.

