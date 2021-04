Tokom leta prvi pozivi za sufinansiranje zamene stolarije

BEOGRAD – Potpredsednica vlade i ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović najavila je danas da će u junu početi da radi Uprava enegetsku efikasnost, koja će do 50 odsto sufinansirati troškove zamene stolarije u domaćinstvima, kao i da će do kraja leta biti realizovani prvi javni pozivi.

„Hoćemo da probamo da prve javne pozive završimo do kraja leta, to znači da na jesen već jedan deo ljudi može da krene u taj posao, a da do Nove godine možemo da kažemo da je pokrenuto bar 10 odsto domaćinstava da menjaju stolariju“, rekla je Mihajlović gostujući u Uranku na TV K1.

Ministarka ističe da ima dovoljno novca u budžetu, ali da će se koristiti i sredstva međunarodnih finansijskih institucija.

Kaže da će javni pozivi biti organizovanio preko lokalnih samouprava, kao i da će procenu troškova zamene stolarije vršiti državne komisije, ali i komisije lokalnih samouprava.

Napomenula je da u Srbiji ima oko tri miliona domaćinstava na koje se to odnosi, ali da će se stolarija menjati i na javnim objektima.

(Tanjug)

