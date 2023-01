Tokom promotivnog perioda „Soko“ prevezao 2,5 miliona putnika

BEOGRAD – Od marta prošle godine, dva i po miliona putnika prevezlo se vozom na relaciji Beograd – Novi Sad, tokom perioda promotivnih cena voznih karata, saopštio je danas „Srbija Voz“.

Kako se navodi, nakon skoro godinu dana promotivnog perioda, sutra na relaciji Beograd – Novi Sad počinje i prodaja pojedinačnih voznih karata po redovnim cenama, u skladu sa važećom tarifom „Srbija Voza“.

Cena vozne karte za odraslu osobu za 2. razred direktnog Inter City voza „Soko“ na relaciji Beograd – Novi Sad iznosiće 603,00 dinara, sa uključenom rezervacijom mesta.

„Srbija Voz“ podseća putnike da se karta za Inter City vozove ne može kupiti kod konduktera na vozu, već isključivo pre polaska.

Cena vozne karte za odraslu osobu za 2. razred Regio Ekspres voza na relaciji Beograd – Novi Sad iznosiće 453,00 dinara, a za ovaj voz nije potrebna rezervacija.

Cene karata na Regio vozovima koje nisu bile obuhvaćene promotivnim periodom ostaju nepromenjene.

„Srbija Voz“ ističe da će kupovina mesečnih karata uskoro biti dostupna i putem mobilne aplikacije i internet prezentacije www.srbijavoz.rs.

Cena mesečne pretplatne karte na relaciji Beograd Centar – Novi Sad iznosi 6.874,00 ukoliko se koristi isključivo za Regio voz, dok mesečna karta za najsavremeniji voz u regionu ,,Soko„ iznosi 12.000,00 dinara, i ista se može koristiti za putovanje i u Regio vozu.

I po završetku promotivnog perioda putnicima će biti omogućena kupovina voznih karata po nižim cenama, i to uz primenu povlastice: od 20 odsto za povratno putovanje, 50 odsto za decu od šest do 14 godina i 30 odsto za putnike koji poseduju kartice SRB PLUS i za prevoz grupa.

Kako bi što više izašao u susret građanima koji primarno koriste železnički prevoz tokom čitave godine, „Srbija Voz“ je uveo i novu ponudu – godišnju pretplatnu kartu, koja važi u 1. i 2. razredu svih vrsta vozova na svim relacijama u unutrašnjem saobraćaju.

Cena godišnje pretplatne karte iznosi 72.000,00 dinara.

Za relaciju Beograd – Novi Sad omogućena je onlajn kupovina karata putem veb sajta ili aplikacije uz popust od 5 odsto.

(Tanjug)

