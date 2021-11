Tomislav Momirović: „Do kraja godine gotova deonica Preljina-Pakovraće“

PRELJINA – Ministar građevinarstva Tomislav Momirović kontrolisao je danas radove na izgradnji autoputa Preljina – Požega i najavio da će deonica od Preljine do Pakovraća biti završena do kraja godine i da se onda više neće stvarati gužve na naplatnoj stanici u Preljini.

„Moramo to da uradimo do Nove godine, da se ne stvaraju gužve na naplatnoj rampi u Preljini. Ako budemo držali ovu dinamiku, u narednih mesec i po možemo da pustimo deo od Preljine do Pakovraća i da konačno kažemo da smo Čačak oslobodili saobraćajnih gužvi“, istakao je Momirović.

(Tanjug)

