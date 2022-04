Toplane Srbije: Nemoguće prognozirati cenu grejanja za narednu sezonu

Predstavnici četiri najveće toplane u Srbiji i Poslovnog udruženja „Toplana Srbije“ ocenili su danas u Nišu da je trenutno nemoguće prognozirati cenu gasa i cenu grejanja na početku sledeće grejne sezone.

O izazovim s kojima su se susretali u minulog grejnoj sezoni i izazovima koji im predstoje ove godine bilo je reči na skupu organizovanom na niškom Mašinskom fakultetu, a prisustvovali su predstavnici toplana iz Niša, Beograda, Kragujevca i Novog Sada, kao i predstavnici „Toplana Srbije“.

Direktor „Toplana Srbije“ Dejan Stojanović istakao je da do kraja maja neće biti nikakvih preciznih podataka o cenama gasa i ceni grejanja.

Stojanović je podsetio da uskoro ističe desetogodišnji ugovor s ruskim partnerom i dodao da se ne zna koliko će ubuduće koštati gas.

„Dosadašnja cena gasa za toplane bila je 333 dolara za 1.000 kubika, a na berzama je sada cena gasa 1.000 do 1.100 dolara. Vrlo je neizvesno i neozbiljno davati bilo kakve prognoze barem do polovine maja ili do kraja maja“, istakao je Stojanović.

Podsetio je da 17 od 60 srpskih toplana nema mogućnost supstitucije prirodnog gasa, tako da od 12 miliona kubika gasa koliko se prosečno tokom zime dnevno uvozi, oko million do 1,2 miliona kubika mora da se ostavi za te toplane i „široku potrošnju“.

Direktor niške „Gradske toplane“ Predrag Milačić izjavio je da za sada nema nikakvih indicija da postoji realna opasnost da ne bude energenata za predstojeću grejnu sezonu.

„U ovom trenutku ne znamo koja će im cena biti jer predstoji potpisivanje višegodišnjeg ugovora za snabdevanje naše zemlje gasom. Na osnovu kretanja cena energenata na evropskom tržištu u proteklih godinu dana, očekujemo da cena bude značajnije viša od dosadašnje, ali za sada je preuranjeno da o tome pričamo“, rekao je Milačić.

Kako je kazao, od svih toplotnih izvora u Nišu, jedino toplana u Ulici Majakovskog nema kao alternativu korišćenje mazuta ili lož ulja.

Izvršna direktorka za proizvodnju i toplotne energije JKP „Beogradske elektrane“ Ivana Kalanja rekla je da se za grejanje korisnika u Beogradu gas koristi sa učešćem od 96 odsto.

„Mi trošimo u ‘pikovima’ dnevno preko tri miliona kubika gasa, a to znači 3.000 tona dnevno mazuta. Svakako ćemo nabaviti neke količine mazuta, ali to je samo za havarijske situacije i za neke ‘pikove’. Naša zavisnost od gasa je veoma velika i to utiče na naše poslovanje“, naglasila je Kalanja.

Rukovodilac sektora za proizvodnju toplotne energije „Novosadske toplane“ Dušan Macura je rekao da je zavisnost te toplane od gasa stopostotna.

Macura je kazao da bi u narednih deset godina taj sistem mogao da se transformiše i da smanji zavisnost od fosilnih goriva korišćenjem toplotne energije, korišćenjem potencijala biomase i otpadne toplote iz spalionice koja će graditi u Novom Sadu.

„Sada je to postalo mnogo izazovnije zbog vremenskog okvira. Mi dolazimo u situaciju da može da se desi da u oktobru 1.000 kubika gasa košta 700 dolara i onda nema instant odgovora. Nemoguće je u oktobru pripremiti sisteme daljinskog grejanja da se oni u kratkom vremenskom periodu transformišu“, izjavio je Macura.

(Beta)

