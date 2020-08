VAŠINGTON – Američki predsednik Donald Tamp pozvao je danas na bojkot automobilskih guma kompanije Goodyear Tire and Rubber Co, jer je ta kompanije zabranila nošenje kačketa sa natpisom Trampove kampanje „Učinimo Ameriku ponovo velikom“ (Make America Great Again – MAGA).

Zbog Trampove objave na Tviteru, akcije kompanije odmah su pale za 3,8 odsto.

(Tanjug)

