Trampov zet Džared Kušner bacio oko i na obalu Pojasa Gaze

Džared Kušner, bivši savetnik svog tasta Donalda Trampa u Beloj kući pohvalio je „veoma vredan“ potencijal „imovine na obali“ Gaze, sugerišući da Izrael treba da ukloni civile dok „čisti“ tu palestinsku teritoriju uz Sredozemno more.

„Imovina na obali u Gazi mogla bi biti veoma vredna ako bi se ljudi usredsrediuli na stvaranje sredstava za život“ – rekao je Kušner 15. februara u razgovoru objavljenom ovog meseca na YouTube kanalu Bliskoistočne inicijative, programa Kennedijeve škole vladavine Univerziteta Harvard – o čemu je u utorak prvi izvestio londonski list „Gardian“.

„Tamo je malo nesrećna situacija, ali mislim da bih iz perspektive Izraela dao sve od sebe da iselim ljude, a zatim to očistim“, dodao je Kušner i dodao: „Ali mislim da Izrael nije izjavio da ne želi da se kasnije ljudi tamo vrate“.

Oko 1,5 miliona raseljenih Palestinaca se sklonilo u gradić Rafu na jugu Gaze, dok Izrael nastoji da vojno eliminiše tamo vladajući palestinski pokret Hamas zbog smrtonosnog napada te grupe 7. oktobra na jug Izraela. Više od 30.000 Palestinaca je poginulo, a 70.000 ranjeno u Pojasu Gaze od početka izraelskog rata protiv Hamasa.

U razgovoru prošlog meseca Kušner je rekao da bi se „pravilnom diplomatijom“ mogli izvesti civili iz Gaze potencijalno u Egipat i nagovestio i plan za pustinju Negev u južnom Izraelu: on bi „buldožerom poravnao deo Negeva i pokušao da tamo prebacim ljude“ – Palestince. Dodao je: „Znam da to neće biti popularno, ali mislim da je to bolja opcija, tako da se može ući i završiti posao“ u Gazi.

Kušner je radio na širokom spektru pitanja i politika u Trampovoj administraciji, uključujući mirovne napore na Bliskom istoku. Napominjući da nije zainteresovan da se ponovo bude u Beloj kući ako Tramp pobedi na predsedničkim izborima u novembru, Kušner je rekao da je usredsređen na svoj investicioni posao i život s porodicom na Floridi daleko od očiju javnosti.

(Beta)

