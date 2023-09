Transparentnost Srbija: EPS nezakonito skriva informacije o mogućem raspolaganju vrednom imovinom

Transparentnost Srbija danas je ukazala da Elektroprivreda Srbije (EPS nezakonito skriva informacije o mogućem raspolaganju imovinom velike vrednosti.

„Iz EPS-a smo tek nakon četvrtog obraćanja dobili odgovor da su poslovna tajna podaci o mogućem formiranju zajedničke kompanije sa MVM grupom iz Mađarske u koju bi bilo preneto 11 hidroelektrana“, navodi se u saopštenju TS.

Davanje takve informacije, kako je EPS odgovorio, „otežalo bi ostvarenje opravdanih ekonomskih interesa između dve države“, a traženi dokumenti predstavljaju poslovnu tajnu „jer su tako označeni od autora dokumenta“.

TS je navela da nije tražila odavanje poslovnih tajni ili poslovnu korespondenciju EPS i mađarske kompanije, te je nezakonita odluka EPS-a o nedostupnosti podataka.

„Naročito je značajna uskraćena informacija da li EPS ponudu mađarske strane tretira kao ‘samoinicijativni predlog’ zainteresovanog lica u smislu Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama“, ocenila je TS.

Taj zakon, kako su objasnili, nalaže da se sprovede postupak nadmetanja u kojem inicijator ne sme imati nikakvu prednost u odnosu na druge kandidate, u slučaju da se na osnovu inicijative potencijalnog privatnog partnera formira zajedničko preduzeće ili drugi oblik javno-privatnog partnerstva sa preduzećem u vlasništvu Srbije.

Pozivanje na „zaštitu ekonomskih interesa između dve države“ ukazuje na moguću nameru da se pri zaključenju ovog ugovora zaobiđe zakonska obaveza nadmetanja uz pozivanje na međudržavni sporazum, upozoravaju iz TS.

Iz rešenja EPS-a proizlazi da se tretira kao poslovna tajna odgovor na pitanja poput „da li poseduje predlog i usvojeni dnevni red sednica Nadzornih odbora (NO) koje su održane u 2023. godini, da li je predlog mađarske kompanije bio tačka na tim sednicama, postoje li zapisnici sa sednica NO, da li je na sednicama odlučivano o ponudi, koja služba EPS ili spoljni konsultanti su analizirali dostavljenu ponudu i izradili o tome informaciju za NO, datum dobijanja ponude, državni organi sa kojim se EPS konsultovao u vezi sa ponudom i slično“, naveo je TS.

Ukazano je i da bi, zbog zabrinutosti javnosti o ovim navodima, Ministarstvo energetike i EPS trebalo da samostalno predoči građanima planove za upravljanje tim resursima.

Iz TS su podsetili da ovo nisu jedine bitne informacije o kojima EPS ne obaveštava javnost, jer su još 16. avgusta tražili informaciju o načinu na koji će NO EPS utvrđivati i ceniti ispunjenost postavljenih kriterijuma za izbor novog generalnog direktora.

Ti kriterijumi nisu propisani zakonom, statutom ili nekom drugom javno dostupnom odlukom EPS-a, niti je navedeno u samom oglasu.

Iako rok za prijavljivanje kandidata ističe danas, EPS je odgovorio da će ove dokumente moći da dostavi tek 25. steptembra, naveo je TS.

Dodali su da je EPS najpre 9. juna odbio zahtev za pristup informacijama o sednicama NO uz „očigledno lažnu tvrdnju“ da tražene informacije nisu sadržane u određenom dokumentu.

Na novi dopis ovlašćenom licu za postupanje po zahtevima u EPS i novom predsedniku NO da otklone ovu nezakonitost koja, kako ocenjuju u TS, može sadržati i elemente krivičnog dela, odgovorio je vršilac dužnosti direktora EPS-a.

On se nije osvrnuo na konkretne argumente o nezakonitosti postupanja, već je izneo samo generalnu opredeljenost organa i zaposlenih u EPS da postupaju u skladu sa propisima.

TS je potom podnela novi zahtev za pristup informacijama, a 26. jula je EPS zatražio duži rok za postupanje, jer je navodno bilo potrebno više vremena za prikupljanje informacija, kao i zbog velikog broja predmeta u postupku, a odgovor da je sve „poslovna tajna“ stigao je 11. septembra.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.