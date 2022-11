Trendovi i cene ugradnje toplotnih pumpi 2022

Jedna od primarnih aktivnosti online platforme Daibau.rs je aktivno praćenje kretanja cena na tržištu građevinskih usluga, njihovo pravovremeno ažuriranje i informisanje šire javnosti. U skladu sa tim i za 2022. godinu pripremili su analizu cena na tržištu ugradnje toplotnih pumpi, koja vam može pomoći pred početak nove grejne sezone.

Cene toplotnih pumpi u Srbiji

Prilikom poređenja cena toplotnih pumpi mora se uzeti u obzir više faktora. Između ostalog, činjenica da toplotne pumpe funkcionišu na različite načine, npr. vazduh-vazduh, voda-vazduh, voda-voda.

Takođe se razlikuju po snazi samih uređaja. Na cenu se dodaju troškovi ugradnje toplotne pumpe i servisiranje.

Analiza ponuda izvođača radova pokazuje da se cene toplotnih pumpi vazduh-voda, zajedno s ugradnjom, po sistemu „ključ u ruke“, snage 9kW, trenutno kreću između 5.000 i 7.000 EUR. Cene toplotnih pumpi od 11kW su između 6.000 i 8.000 EUR. Cena toplotne pumpe vazduh-voda od 15kW je između 7.000 i 10.000 EUR. Takođe, trenutne cene za pojedinačne modele toplotnih pumpi mogu se pogledati u kalkulatoru cena za toplotne pumpe.

Cene montaže toplotnih pumpi po Srbiji se razlikuju od severa prema jugu

Analiza cena toplotnih pumpi koje nude različiti proizvođači u Srbiji pokazuje da su one približne, ali postoje razlike u naknadama za ugradnju. Razlika u ceni je pre svega uočljiva između severnog i južnog dela zemlje. U Novom Sadu i Zrenjaninu cena ugradnje toplotne pumpe kreće se od 700-800 EUR. Što se tiče Beograda, cene su više i kreću se od 800 – 1500 EUR. Što se tiče južnog dela Srbije,cene su niže. U Nišu i okolini cena ugradnje toplotne pumpe kreće se od 300-500 EUR.

Cene toplotnih pumpi u Rumuniji, Austriji i Švajcarskoj

Platforma Daibau, prisutna je u 12 zemalja, pa se zato analiziraju i cene u inostranstvu, tačnije cene su analizirane u Rumuniji, Austriji i Švajcarskoj. U glavnom gradu Rumunije, Bukureštu, cene toplotnih pumpi od 12kW sa uključenom montažom kreću se od 5.500 € do 6.500 €, a samo montaža kreće se od 2.200 € do 2.600 €. U Rumuniji ćete najpovoljnije proći sa montažom u Temišvaru koja se kreće od 1.000 € do 1.200 €.

U Austriji, toplotne pumpe su daleko skuplje nego u Srbiji, pa u zavisnosti od jačine cene ključ u ruke se kreću od 15.000 € za toplotne pumpe od 9 kW do 21.000 € za one od 12kW. Samo montaža kreće se od 3.000 € do 5.000 €, u Grazu recimo, montaža će vas izaći oko 4.000€.

U Cirihu i Bernu, Švajcarska, toplotna pumpa ključ u ruke od 9kW vas može izaći od 20.000 €, pa do 39.000 € za one od 14 kW. Cena montaže u Švajcarskoj kreće se od 5.000 € do 15.000 €.

Predviđanja cena toplotnih pumpi

Smanjenje ponude fosilnih goriva iz Rusije smanjilo je njihovu ponudu i povećalo potražnju za drugim načinima grejanja. I pre ove promene toplotne pumpe su bile interesantan finansijski izbor za grejanje domova, ali u sadašnjoj situaciji potražnja za njima samo može da raste.

