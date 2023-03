Trenutno nema novih pritisaka zbog neuvođenja sankcija Rusiji, ipak plaćamo cenu

BEOGRAD – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da trenutno nema novih pritisaka na Srbiju zbog neuvođenja sankcija Rusiji, ali da je to uvek aktuelno pitanje.

Vučić je sinoć gostujući na RTS, na pitanje novinara da li je bilo u Briselu razgovora o usklađivanju spoljne politike Srbije sa politikom EU, rekao da tu nema mnogo razgovora.

„Nema tu mnogo razgovora, oni mi kažu, a ja njima – razumeo sam vas da moramo da uskladimo spoljnu politiku. Oni kažu dobro i onda mi opet to zamere i napišu u svim izveštajima ‘kako ih Vučić ne sluša’. I to je to, imamo mnogo štete od toga“, rekao je Vučić.

Podsetio je da je Srbija izašla na tržište evroobveznica i naveo da plaćamo bar 0,5 odsto veće kamatne stope zbog toga što nismo uveli sankcije Rusiji.

„Naše finansije su odlične i prošli smo bolje nego Rumunija koja je članica NATO i EU i uvela sankcije Rusiji. Ali, mi bismo prošli još mnogo bolje, imali smo ponudu od 11 milijardi evra (za evroobveznicu) a tražili smo milijardu do milijardu i po. Srbija ima odlične javne finansije, svi finansijski investitori hoće u Srbiju da ulažu, ali je bio problem što nismo uveli sankcije Rusiji i zbog toga plaćamo dodatnih 0,5 odsto na te ogromne sume novca, što je direktan finansijski gubitak“, kazao je Vučić.

Dodao je da, ipak, tu postoji još nešto što nema veze sa novcem.

„Rusija nam je pomogla 2015. godine po jednom važnom pitanju, bez obzira što su nam uveli sankcije 1992. godine. Ali, neću zaboraviti 2015. godinu, kad sam lično zvao i molio Putina da nam pomogne u UN i zbog toga mi nemamo žig genocidnog naroda. Inače, bismo bili u UN označeni kao takav narod“, rekao je Vučić.

Kaže da je pitanje i pritisak na Srbiju u vezi sa uvođenjem sankcija Rusiji uvek veoma aktuleno i da ne može da se zaklinje po tom pitanju, ali da je njegov stav o tome, ipak, mnogo tvrđi nego kod onih koji se zaklinju i više puta dnevno.

Vučić je dodao da je Ukrajina iskreni prijatelj našoj zemlji i da nije protiv Srbije nikad ništa uradila, kao i da Srbija nije ništa uradila protiv Ukrajine.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.