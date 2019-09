Tri tajne produktivnosti Džefa Bezosa

VAŠINGTON – Džef Bezos, najbogatiji čovek na svetu, tvrdi da su njegove tri ključne strategije za produktivnost: dovoljno sna, ne dogovarati sastanke pre 10 sati ujutru i donositi samo nekoliko odluka dnevno.

Bezos je osnivač i direktor Amazona, vlasnik je i Vašington Posta i osnivač dve milijarde dolara vrednog fonda za pomoć porodicama bez doma i formiranje nove mreže predškolskih ustanova u područjima s niskim prihodima.

Pomislili ste kako Bezos s radom počinje pre zore, dnevno obavi više od 10 sastanaka i svake sedmice donosi važne odluke. Istina je zapravo drugačija, prenosi portal Investitor.me.

Kako je Bezos to objasnio na dogadaju prošle sedmice koji je održao Economic Club of Washington, D.C, on koristi protivintuitivni pristup upravljanja svojim vremenom.

Ovo su njegove tri ključne strategije za produktivnost: dovoljno sna, ne dogovara sastanke pre 10 sati ujutru i donosi samo nekoliko odluka dnevno.

Prema podacima Nešenel Slip faundejšen, studije su pokazale kako nam dobar san pomaže u jasnijem razmišljanju, boljem pamcenju informacija i donošenju odluka.

Kada ne dobijemo dovoljno kvalitetnog sna to ugrožava našu, nazovimo „izvršnu funkciju“ – skup sposobnosti potrebnih za dobro obavljanje zadataka u školi, na poslu i u ostalim područjima svakodnevnog života.

Bezos tako odlazi ranije na spavanje kako bi sebi osigurao osam sati sna, jer kako kaže tada razmišlja bolje, ima više energije i bolje je raspoložen.

Za razliku od direktora koji svoj dan započinju u zoru, Bezos svoje jutro voli da započne uz šoljicu kafe, novine i doručkom sa svojom porodicom.

Nekima to izgleda kao potpuno gubljenje vremena, ali Bezos se tako priprema za dan koji sledi. Ono što je još zanimljivo jeste da on svoje sastanke uglavnom završava do ručka.

Kao izvršni direktor, Bezos navodi da je njegov primarni posao donositi mali broj kvalitetnih odluka. „Ako imam tri dobre odluke dnevno, dovoljno je“, rekao je.

To ne znači da on odluke donosi sporo, vec smatra da za održavanje energije i dinamike u kompaniji morate donositi odluke visokog kvaliteta relativno brzo, što je dosta jednostavno za start up, a vrlo izazovno za velike kompanije.

Zato Bezos radi na tome da donosi nekoliko ključnih odluka koje će Amazon gurati napred, pa je jednom izjavio:

„Iako je Amazon velika kompanija, želim da ima srce i dušu male.“

(Tanjug)