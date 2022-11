TTF berza: Moguce negativne posledice od ogranicenja cena gas

AMSTERDAM – Holandski regulator koji kontroliše TTF berzu, glavno evropsko terminsko tržište prirodnog gasa, upozorio je da nastojanja da se uvede ograničenje cena gasnih fjučersa mogu imati negativne posledice, uključujući i fizičke nestašice.

Fjučersi su ugovori koji se izvršavaju u nekom trenutku u budućnosti po ceni dogovorenoj na dan sklapanja ugovora.

Evropske cene gasa su vođene ponudom i tražnjom otkako je počela ruska invazija na Ukrajinu, i nije bilo znakova manipulacije ili preteranih špekulacija uprkos naglom rastu cena, saopštila je holandska Uprava za finansijska tržišta (AFM) u svom godišnjem izveštaju o politici, prenosi Rojters.

Agencija je zauzela kritičan stav prema „evropskoj tendenciji za ograničenje cena ili prema veoma strogim pravilima o volatilnosti“, rekao je član odbora Hanzo Van Beusekom na konferenciji za novinare.

„Tržište funkcioniše adekvatno i sa intervencijama nikad ne znate šta možete dobiti, posledice mogu biti gore nego što očekujete“, naglasio je Beusekom.

On je dodao da iako AFM shvata da su visoke cene gasa bolne za preduzeća i potrošače, one su pokrenule investicije u novu evropsku infrastrukturu tečnog prirodnog gasa (TPG) i dovele do slanja pošiljki TPG-a u Evropu umesto u Aziju.

Evropska komisija je u oktobru saopštila da će razmotriti uvođenje „dinamičkog“ ograničenja cena za TTF fjučerse, nakon što su Italija, Belgija, Poljska i 12 drugih zemalja pozvale na limitiranje cene gasa u EU.

Budući da se cene TTF fjučersa koriste kao referentna cena kod sklapanja kupoprodajnih TPG ugovora, to je podstaklo nadanja da bi ograničavanje cena na TTF-u značilo niže cene za evropski uvoz gasa.

Međutim, Nemačka i Holandija, koje su relativno bogate i sa velikim industrijskim sektorima veoma zavisnim od gasa, protive se ograničenju.

AFM je takođe saopštio da je uvođenje alternativnog evropskog referentnog indeksa, što je još jedan predlog EK – nešto što učesnici na tržištu ne žele, i što neće „imati veći efekat u rešavanju fundamenata previsokih cena energije… u EU“.

Holandski regulator je naveo da uslovno podržava drugu ideju koju Komisija razmatra – uvođenje instrumenta automatskog „prekidača trgovanja“ da bi se ograničile velike fluktucije cena u jednom danu i obezbedilo normalno trgovanje. Dodaje, međutim, da to neće pomoći snižavanju cena.

(Tanjug)

