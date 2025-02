Turistička organizacija Zlatibor predstaviće se na 46. Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu

Turistička organizacija Zlatibor (TOZ) predstaviće svoju bogatu ponudu na predstojećem 46. Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu, koji se održava od 20. do 23. februara.

Posetioci će, u hali 4 Beogradskog sajma, moći da se upoznaju sa raznovrsnom turističkom ponudom Zlatibora i sa njenim novitetima, objavljeno je na sajtu TOZ-a.

Na štandu TOZ-a, među izlagačima predstaviće se zlatiborska gondola i tematski parkovi.

Na sajmu će učestvovati i mnogobrojni hoteli, apartmanski kompleksi, Turističko-rekreativni kompleks Zlatibor, zatim kompanija „Kabex Invest“ predstaviće svoje projekte, koji će biti realizovani na Zlatiboru.

Najavljene se i nagradne igre, u kojima će posetioci moći da osvoje vredne nagrade, a imaće i priliku da rezervišu smeštaj po povoljnijim cenama.

Sajam će od 20. do 22. februara biti otvoren za posetioce od 10.00 do 19.00 časova, dok će poslednjeg dana, 23. februara biti otvoren od 10.00 do 18.00 časova.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com