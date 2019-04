Turski TAV preuzima crnogorske aerodrome?

PODGORICA – Turski TAV mogao bi pod zakup da uzme aerodrome u Podgorici i Tivtu, a kako prenosi podgorički CdM, ta turska kompanije je do sada pokazala najveće interesovanje za zakup.

Ova kompanija upravlja arodromima u regionu – u Makedoniji ohridskim i aerodromom u Skoplju, a u Hrvatskoj aerodromu „Franjo Tuđman“ u Zagrebu.

Aerodrom u Skoplju kompanija TAV je preuzela 2012. godine koncesijom na 30 godina, i u njega je ukoženo 110 miliona evra, dok je u ohridski uložila 10 miliona evra.

iako je od javne rasprave o koncesiji prošlo sedam meseci, crnogorska Vlada još nije razmatrala koncesioni akt jer je zbog manjkavosti vraćen na doradu.

Više puta je najavljivano da će se naći pred premijerom i ministrima, ali se to do danas nije dogodilo, a jedan od razloga je i to što su Socijaldemokrate SD zahtevale da se otkloni nekoliko, kako tvrde, značajnih manjkavosti koja i dalje postoje u koncesionim dokumentima.

Aerodrom u Tunisu Kompanija TAV je izgradila za samo dve godine i njime rukovodi, a u njenom vlasništvu su još i aerodromi u Turskoj (Istanbul Ataturk, Ankara, Izmir, Gazipaša nedaleko od Alanje), u Gruziji (Tbilisi), u Tunisu (Monastir) i u Rigi (Letonija).

Kako se navodi, davanje koncesija na aerodrome nije novina u regionu – to je prvo uradila Albanija 2005. godine sa aerodromom u Tirani, pa Hrvatska sa aerodromom u Zagrebu, a poslednja je to uradila Srbija koja je potpisala ugovor sa francuskom korporacijom Vansi za aerodrom „Nikola tesla“ u Beogradu.

(Tanjug)