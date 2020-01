Turski tok – ohrabrenje, još da prođe kroz Bugarsku

BEOGRAD – Korišćenje Turskog toka za dopremanje prirodnog gasa do zemalja regiona veliko je ohrabrenje, a Srbija spremno čeka završetak izgradnje gasovoda kroz Bugarsku da bi ruski gas iz tog pravca stigao i do Srbije, slažu se sagovornici Tanjuga.

Za diplomatu i stručnjaka za međunarodne odnose Srećka Đukića završetak Turskog toka je još jedan dokaz da živimo u eri ruskog gasa jer Evropa u narednim godinama, pa i decenijama, neće moći bez ruskog gasa.

„Dolazak ruskog gasa u Bugarsku, Grčku, Severnu Makedoniju, a u Tursku je došao ranije, je veliko ohrabrenje za region koji je sada mnogo bolje snabdeven gasom nego što je to bio ranije dok nije bilo turskog gasovoda“, rekao je Đukić u izjavi za Tanjug.

On kaže da Srbija još uvek nema priključak na gasovod preko Turske i ima samo jedan priključak, i jedan izvor snabdevanja što je Rusija.

„Za nas je dalja izgradnja turskog gasovoda preko Bugarske, a kroz našu zemlju je završen, zatim izgradnja kroz Mađarsku i Austriju od ključnog značaja da bi taj gasovod proradio i preko Srbije“, kaže on.

Predsedik Skupštine Udruženja za gas Vojislav Vuletić smatra da bi smanjenjem količina gasa koje se isporučuju preko Ukrajine ili prestankom te isporuke južni deo Evrope ostao bez gasa i ocenjuje da bi Bugarska bila u najtežoj situaciji jer nemaju gas iz sopstvene proizvodnje ni podzemna skladišta gasa.

„Za Bugarsku je to najvažnije pitanje, i Bojko Borisov koji je minirao projekat gasovoda „Južni tok“ sada je otišao na ovaj sastanak i prihvatio da je korisno za njegovu zemlju da im Turski tok donese gas, i da dobiju novac od tranzita gasa prema Srbiji, Mađarskoj i drugim zemljama“, rekao je Vuletić u izjavi za Tanjug.

Ona dodaje da nije završen deo Turskog toka kroz Bugarsku jer posao nije dobio najbolji na konkursu iz nekog razloga ekonomske prirode.

“ Kompanije koje su imale najbolju ponudu su se žalili sudu, i posle pet meseci većanja sud je rekao da mora njima da se da taj posao, dobili su ga i počeli izgradnju gasovoda sa pet meseci kašnjenja“, kaže Vuletić i dodaje da sada ta izgradnja kasni pet meseci u odnosu na planove.

“ Trebalo je da bude na proleće ove godine gotov ali će verovatno na jesen biti gotov kompletan gasovod Turski tok“, očekuje on i dodaje da će Srbija apsolutno spremno dočekati prve količine gasa iz Turskog toka.

Srećka Đukića zabrinjava što je Kongres SAD uveo sankcije prema turskom gasovodu, i dodaje da za sada nama ovde nije jasno na šta će se one odnositi.

„Dve cevi su završene i puštene, a da li će se sankcije odnositi eventualno na zemlje kroz koje će se tranzitirati gas iz Turskog toka – verovatno ćemo sledećih dana imati neku jasniju situaciju“, kaže on.

Snabdevanje prirodnim gasom već više decenija izuzetno važno strateško pitanje i nadmetanje između zapada i istoka – sada SAD i Rusije, smatra Đukić.

„Svedoci smo pravog političko strateškog rata između SAD i Rusije za tržište gasa u Evropi, pa je završetak Severnog toka pomeren za čitavih godinu dana a i Turski tok je završen sa zakašnjenjem, nadajmo se da će biti nekog razuma i da mi nećemo biti posebno i najviše pogođena zemlja“, kaže on.

Đukić podseća da Srbija nema alternativu ruskom gasu i trenutno jedinom pravcu snabdevanja preko Mađarske.

„Sve druge zemlje oko nas imaju i alternativne izvore jer im nije dostupan samo ruski gas, i alternativne pravce snabdevanja, i tu je Srbija u najdelikatnijoj situaciji“, kaže Đukić.

On smatra da bi i Srbija mogla da dobije gas iz Turskog toka do kraja godina ako Bugarska bude gradila gasovod tempom kojim se to obično gradi, a dodaje da u protivnom stvari mogu da se izkomplikuju.

Vojislav Vuletić očekuje da će na sa isporukama preko Turskog toka prirodni gas u Srbiji postati jeftiniji.

“ Mora da bude jeftiniji i pristupačniji jer ćemo gas direktno da ugovaramo sa Gaspromom, a do sada smo ugovarali gas iz tranzita preko Ukrajine i plaćali veoma visoke ranije ugovorene tranzitne takse kroz Mađarsku koje nisu povoljne“, smatra Vuletić.

