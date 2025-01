Tužbe jer je Bajdenova administracija blokirala prodaju US Stila Japancima za 15 milijardi dolara

Kompanije Nipon Stil i Ju-Es stil podneli su tužbu američkom federalnom sudu kojom osporavaju odluku vlade SAD da blokira ugovor o prodaji američke kompanije US Stil japanskoj Nipon Stil za 15 milijardi dolara (14 milijardi evra).

U tužbi, koja je danas podneta Apelacionom sudu SAD za Distrikt Kolumbija, navodi se da je to bila politička odluka i da je prekršila prava kompanija.

„Od samog početka procesa Nipon Stil i Ju-Es stil su radili sa svim stranama kako bi naglasili kako će unaprediti posao i neće ugroziti nacionalnu bezbednost SAD i jačati američku domaću industriju čelika pred pretnjama iz Kine“, navodi se u saopštenju kompanija.

Nipon Stil je obećao da će uložiti 2,7 milijardi dolara u zastarele visoke peći kompanije Ju-Es stil u Geriju, Indijani i Mon dolini u Pensilvaniji. Takođe je obećao da neće smanjiti proizvodni kapacitet u SAD u narednoj deceniji bez prethodnog odobrenja vlade SAD.

Bajden je u petak odlučio da spreči prodaju Ju-Es stila kompaniji Nipon Stil pošto su se federalne službe dvoumile da li da ga odobre jer „jaka industrija čelika u domaćem vlasništvu kojom upravlja domaća kompanija predstavlja suštinski prioritet bezbednosti zemlje“.

Odvor za strana ulaganja u SAD (CFIUS) prošlog meseca nije uspeo da postigne konsenzus o mogućim rizicima po bezbednost zemlje od tog sporazuma i poslao je Bajdenu dugo očekivanu ocenu o tom spajanju.

Iako su zvaničnici administracije rekli da odluka nije povezana sa odnosima Japana i SAD, ovo je prvi put da je američki predsednik blokirao spajanje neke američke i japanske firme.

Novoizabrani predsednik SAD Donald Tramp je prošlog meseca saopštio da namerava da blokira taj sporazum i obećao da će poreskim olakšicama i carinom ojačati američkog proizvođača čelika.

U posebnoj tužbi podnetoj u Okružnom sudu SAD za Zapadni okrug Pensilvanije, kompanije su optužile rivala za proizvodnju čelika „Klivlend-Clifs“ i njegovog izvršnog direktora Lourenca Gonsalvesa da je u koordinaciji sa Dejvidom Mekolom, čelnikom sindikata čeličana, radio na „koordinsanom nizu antikonkurentnih i reketaških aktivnosti“ da bi blokirao sporazum.

Klivlend-Clifs je 2023, pre no što je US Stil prihvatio ponudu Nipon Stila za otkup, ponudio da kupi US Stil za sedam milijardi dolara. Ju-Es stil je odbio ponudu i kasnije prihvatio ponudu Nipon Stila od 15 milijardi dolara u gotovini, a ugovor o tome je Bajden u petak odbacio.

Kompanije navode da je Gonsalves, u dosluhu sa sindikatim čeličana, manipulisao da spreči bilo koju stranu osim Klivlend-Clifs da kupi Ju-Es stil.

(Beta)

