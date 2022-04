U agencijama povecan interes za praznicna i letnja putovanja

BEOGRAD – Posle kraćeg perioda na pocetku rata u Ukrajini, kada u turisticke agencije skoro niko nije dolazio ni zvao ih, interesovanje za putovanja se vraća, kažu u turistickim agencijama gde predviđaju da će ovogodišnja sezona biti bolja od prošle.

Porastu interesovanja doprinelo je i približavanje uskršnjih i prvomajskih praznika, ali i nedavni sajam turizma, tokom i nakon koga je krenulo i rezervisanje letnjih aranžmana.

Vlasnik agencije Drim lend (Dream Land) Darko Asanović za Tanjug kaže da su oni praznični avio-program već rasprodali i da je reč o aranžmanima za Lisabon, Madrid, Valensiju, Barselonu, Istanbul, dok za putovanja autobusom ima još slobodnih mesta.

„U ponudu nam se vratila Italija koja je ponovo otvorila granice za turistička putovanja, tako da sada prodajemo Rim, Milano, Veneciju, Toskanu. Ti programi se nisu radili dve godine i sada ih ljudi dosta traže“, kaže Asanović.

Kad je reč o letnjim aranžmanima, Asanović navodi da je uobičajeno najveće interesovanje za Egipat, Tursku i naravno Grčku.

Prema njegovim rečima, uveliko se rezervišu aranžmani, naročito za Egipat i Tursku čiji hotelijeri daju značajne popuste za rane rezervacije, tj. one u martu i aprilu.

„Martovski popusti su bili i do 30 i 40 odsto a sada su oko 20 procenata, ali je i to dosta, pa ljudi žele da ih iskoriste“, kaže Asanović i dodaje da je za očekivati da će ova turistička sezona biti možda čak i bolja od prethodne.

Navodi da se sedam noći u Turskoj, sa avionskim prevozom i ol inkluziv varijantom, može naći po ceni od 500, dok je Tunis još povoljniji i u ovoj zemlji se može boraviti desetak dana za 450 evra u hotelu sa četiri ili pet zvezdica, uz ol inkluziv uslugu.

Andrej Todorović iz agencije Kontiki trevel (KonTiki Travel) za Tanjug kaže da se, što se tiče putovanja za Uskrs i Prvi maj, gotovo može reći da se ona po broju vraćaju na period pre pandemije.

„Najveći broj naših klijenata je odlučio da ove praznike provede u nekim od gradova Evrope pa su najtraženiji Barselona, Pariz i Atina. Raduje nas da je veliki broj putnika rešio da ponovo putuje na kružne ture po Evropi i već su popunjena mesta za Andaluzijsku i Baskijsku turu, za turu po Azurnoj obali i Provansi“, navodi Todorović.

Dodaje da je veliko i interesovanje da se praznični dani provedu u Egiptu odnosno na Crvenom moru jer je tamošnja klima u ovim mesecima najprijatnija.

Todorović ističe da se vraćaju i putovanja na daleke destinacije od kojih je većina putnika do sada zazirala, a takve su Kuba, Dominikana, Maldivi.

Kada je reč o letnjoj sezoni, navodi da turisti uveliko uplaćuju aranžmane a većina se odlučuje za Egipat, Tursku, grčka ostrva i severni deo Grčke, odnosno Halkidiki koji je uvek zanimljiv za naše turiste.

„Što se tiče cena, one su uglavnom u rangu prošlogodišnjih. Naravno, neki hoteli su podigli cene i to za najviše 10 odsto, ali smo mi s obzirom na dugogodišnju saradnju kroz ugovore koje smo potpisivali sa hotelijerima, gledali da se to što je manje moguće oseti na budžetu naših putnika“, objašnjava Todorović.

On kaže i da putnici ne ignorišu događanja u Ukrajini, već pitaju šta će biti sa njihovim aranžmanima ako se situacija kada budu putovali bude još pogoršala, ali, ipak, rezervišu i uplaćuju.

(Tanjug)

