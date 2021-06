U Beogradu na vodi prodato 3.000 stanova

BEOGRAD – U okviru projekta Beograd na vodi u sve što je do sada izrađeno i za radove planirane do kraja godine uloženo je ukupno 1,2 milijarde evra i do sada je prodato 3.000 stanova.

Preduzeće „Belgrade Waterfront“ saopštilo je da je 3000. stan kupljen u šestospratnoj stambenoj zgradi BW Sole, u okviru Park distrikta.

U kompleksu „Belgrade Waterfront“ do sada su završene četiri stambene zgrade, a do kraja godine biće završeno još toliko i useljeno oko 1.700 stanova.

Pored toga, izgrađeno je oko šest kilometara saobraćajnica, a u planu je još osam kilometara.

(Tanjug)

