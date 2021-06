BEOGRAD – Predsednica Vlade Ana Brnabić predsedavala je danas sednici Saveta za koordinaciju aktivnosti i mera za rast bruto domaćeg proizvoda (BDP), na kojoj je razmatrana dinamika realizacije najvažnijih projekata u različitim granama privrede i industrije i konstatovano da u drugom kvartalu napreduju sve industrijske oblasti, uključujući i prehrambenu koja je u prethodnom periodu bila u stagnaciji.

U saopštenju se navodi se izvoz takođe oporavlja i beleži pozitivna kretanja, a kada je reč o nezaposlenosti, nije se ostvarila bojazan da će biti povećan broj nezaposlenih posle isteka tromesečnih mera državne pomoći – zabeležen je rast broja zaposlenih, saopšteno je

Na sednici je rečeno da je tokom aprila konstatovan veliki rast industrije i prerađivačke industrije i da za sada nisu detektovane opasnosti koje bi mogle značajnije da ugroze predviđeni rast BDP-a. Konstatovano je i da su oblasti, koje su tokom 2020. godine doživele najveći pad, kao što su turizam, saobraćaj i aviosaobraćaj, počele da oživljavaju.

Rezultati najvažnijih ekonomskih pokazatelja u svim privrednim oblastima su i bolji od očekivanih, a među njima prednjači sektor građevine koji je, kako je rečeno, u dobrom ciklusu koji se neće zaustaviti do kraja godine.

Po završetku sednice Saveta za koordinaciju aktivnosti i mera za rast BDP, održana je i sednica Komisije za kapitalne projekte, kojoj takođe predsedava predsednica vlade.

Na sednici je rečeno da je to mehanizam koji će pratiti napredovanje svih projekata od ideje do realizacije i to onih čija je vrednost iznad pet milona evra, a koji su deo programa „Srbija 2025“, navedeno je u saopštenju.

