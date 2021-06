U drugom talasu investicija više nemačkih porodičnih firmi

BEOGRAD – Drugi talas nemačkih investicija u Srbiji neće kao do sada biti skoncentrisan samo na velike gradove već i na manja mesta, a plan je da u Srbiju više ulažu mala i srednja porodična preduzeća iz ove zemlje, otkriva u izjavi za Tanjug glavni savetnik predsednika Srbije za nemačke investicije Jerg Heskens.

Kako je rekao, razgovara se sa potencijalnim ulagačima za investicije u gotovo svako mesto u Srbiji.

Nemačke kompanije pokazuju interesovanje za ulaganje u Srbiju zbog političke i ekonomske stabilnosti, kao i kvalitetne radne snage, a njihova ulaganja nisu kratkoročna, već dugoročna, istakao je Heskens.

Heskens je ukazao da je Nemačka najvažniji ekonomski partner Srbije, i da je u nemačkim kompanijama u Srbiji trenutno zaposleno više od 70.000 ljudi, a još mnogo više indirektno, preko srpskih firmi koje su u njihovom dobavljačkom lancu.

„Ove godine obeležavamo 20 godina ekonomskog odnosa u novom dobu, ali Nemačka je i ranije sa ovim regionom imala dobre ekonomske odnose“, naveo je on.

Heskens je ukazao da trenutno u Srbiji posluje oko 500 nemačkih kompanija, ali dodaje i da često postoji nemački kapital u investicijama koje su došle preko austrijskih ili švajcarskih firmi.

On ističe da je vrednost trgovinske razmene Nemačke i Srbije više od pet milijardi evra, i kazao da očekuje da će ubrzo dostići i šest milijardi.

Kada je reč o nemačkim ulaganjima rekao je da se ona protežu po celoj Srbiji.

„Imamo nemačka ulaganja od Sombora do Vlasotinca, od Priboja do Knjaževca. Svuda imate nemačke firme. Na jednoj strani tu su veliki, poznati brendovi kao što su Kontinental, Simens, MTU koji uskoro postavlja kamen temeljac u Staroj Pazovi, te i Lidl. Ali mnogo važnije je, meni lično, a to je i strategija predsednika Aleksandra Vučića, da budemo atraktivni i ozbiljni partneri za mala nemačka porodična preduzeća“, objasnio je on.

Heskens je istakao da je radost velika kada se jedan manji porodični preduzetnik iz Nemačke odluči da investira u Srbiji.

Preneo je da je, pred intervju sa Tanjugom, imao sastanak sa privrednicima iz Berlina koji žele da investiraju u Bajinu Baštu, i da se radi o zapošljavanju od 50 do 100 ljudi.

„Srbija nisu samo Subotica, Novi Sad, Beograd, Niš, već mnogo više. Drugi talas nemačkih investicija, uveren sam, ići će izvan velikih gradova“, naglasio je on.

Heskens kaže da postoji dosta interesovanja nemačkih kompanija i aktivnih projekata sa potencijalnim ulagačima iz te zemlje.

S tim u vezi je pomenuo da će do kraja juna javnost biti upoznata sa novom investicijom u Valjevo.

„Važno je da se radi o dugoročnim investicijama. To nisu firme koje dolaze kratkoročno u Srbiju. Srbija nudi kvalitetnu radnu snagu, koja je u Nemačkoj ključni problem, jer nedostaje sve više kvalifikovane radne snage“, objasnio je on dodajući da je dualni sistem u Srbiji odličan.

Tako i firma, koja će investirati u Valjevo, ne dolazi sa kratkoročnom, već dugoročnom vizijom.

„To je porodična firma, koju ista porodica vodi već više od 100 godina. Ulaganja takvih firmi u Srbiju biće ono što će razlikovati Srbiju od drugih u regionu“, dodao je on ukazujući da bi ta investicija mogla da obezbedi u Valjevu oko 1.000 novih radnih mesta.

Upitan šta su ključni faktori zbog kojih se opredeljuju nemačke firme za Srbiju, Heskens je rekao da je to generalno kvalitetna radna snaga.

„U Srbiji postoji dobar školski sistem, postoji dualno obrazovanje. Drugo je položaj Srbije, kojim se smanjuju transportni troškovi i vreme putovanja. Mislim da je važna i ozbiljnost koju firma vidi u Srbiji“, dodao je on. Heskens je podvukao da investitori vide kada Srbija nešto obeća onda se to i realizuje.

„Uglavnom svi projekti počnu kao mali, ali se uspostavom poverenja sa lokalnim vlastima, jer nisu tu ključni samo vlada u Beograd, već vlasti na lokalu koje su ozbiljan partner saradnje“, rekao je on.

„Heskens je ukazao da su investicije iz Nemačke potom srpske firme, kao što će proizvodi „Bizerba“ nositi pečat „Made in Serbia“.

Upitan kolike su šanse da Srbija privuče proizvodnju koju nemačke firme, nakon korona krize, planiraju da vrate u Evropu, kazao je da su šanse velike, jer Srbija ima mnoge prednosti.

„Siguran sam da će se nastaviti trend povećanja ekonomske saradnje i investicija iz Nemačke, koji godišnje raste više od 10 odsto nastaviti“.

Heskens je ukazao da u Srbiju ne dolaze samo firme da bi izvozile, već mnoge zanima i distribucija svojih proizvoda u Srbiji, pošto kupovna moć stalno raste.

Heskens naglasasva da su privredni podaci Srbije dokaz stabilnosti, a da je stabilnost za Nemce najvažnija.

„Nemci ne vole priče, ‘prodaju magle’, već samo gledaju konkretno na cifre. Utisak koji imaju nemački privrednici sada imaju jeste da je mnogo urađeno poslednjih godina. Na to ukazuje i nepromenjen kurs dinara. Politička i ekonomska stabilnost, plus fokus na obrazovanje su tri ključna faktor za nemačke investitore, a kruna na to je infrastruktura“, podvukao je on.

Ukazao je da se sada priča o Valjevu, Čačku, mestima koja ranije nisu bila tema za investicije zbog infrastrukture.

„Lokalne vlasti se sada aktivno trude da obezbede infrastrukturne uslove za potencijalne investitore“, naglasio je on.

Upitan za formulu uspešnosti nemačke privrede Heskens je kazao da Nemci rade svoj posao sa dugoročnom orijentacijem i ne dozvoljavaju da im nervozu stvaraju neki kratkoročni trendovi.

„Tako sada radi i politika u Srbiji, a počela je ekonomija, a to je da se fokusira na važne stvari, da ne izbija nervoza ako ne ide dobro par dana. Utakmica traje 90 minuta i treba igrati do kraja“, poručio je on.

Heskens, takođe, ukazuje da su mladi u Nemačkoj spremniji da se osamostale i da otvaraju firme, ako dožive neuspeh jednom, više puta.

„U Srbiji postoji strah od preuzimanja odgovornosti. Ljudi žele više da budu zaposleni. Ali i tu je vidljiv pomak“, konstatovao je on.

Kaže da dovođenje nemačkih investicija ima i za cilj uspostavljenje mreže dobavljača u Srbiji, koja treba da doprinese osamostaljenju ljudi.

Kada je reč o dualnom obrazovanju ukazuje da su primetni prvi konkretni rezultati. „Sada imamo prve generacije mladih koji su završili dualno obrazovanje. To je ključni faktor za Srbiju dugoročno. Nemačke firme vide sistem u Srbiji koji poznaju. Obrazovanje je ključ stabilnosti za nemačke firme“.

Heskens je ukazao da je važno da se što više domaćih firmi uključi aktivno u dualno obrazovanje, jer bi to moglo doprineti radikalnom daljem poboljšanju ekonomske situacije.

Kaže i da nemačke firme nisu samo u velikim gradovima, već da se najveći broj nalazi u mestima čija imena ni ne znamo, zbog čega insistira da investitori, prilikom donošenja odluke da ulažu u Srbiju, razmisle ne samo o gradovima uz autoput, već i o mestima kao što su Surdulica, Priboj, i druga. Veliki potencijal on vidi i u poljoprivredi.

Heskens ne smatra da pritisci na Srbiju zbog nerešenog kosovskog pitanja imaju negativan uticaj na investitore.

„Politička i ekonomska stabilnost su najvažnije i to već vidimo više od 10 godina u Srbiji. Za mesec dana MTU postavlja kamen temeljac u Staroj Pazovi. Ne bi došli ako ne bi znali da je zemlja stabilna. Naravno da su lepe vesti bolje nego negativne, ali u svakodnevnom životu nikoga ne zanimaju priče sa Prištinom, jer fokus treba da bude na ekonomiji“, kaže on.

Upitan da li nakon izbora u Nemačkoj može doći do promena u saradnji sa Srbijom, Heskens ističe da razlike između stranaka postoje samo na papiru.

„Neće biti velikih promena u saradnji. Sve stranke u Nemačkoj, od leve do desne orijentacije, žele da vide Srbiju u EU. Podrška Berlina Beogradu ostaće, nebitno ko je na vlasti u Nemačkoj“, zaključio je on.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.