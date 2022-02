U Hrvatskoj paket mera od 4,8 mlijardi kuna za ublažavanje rasta cena energenata

Premijer Hrvatske Andrej Plenković predstavio je danas u Zagrebu paket mera za ublažavanje rasta cena energenata vredan 4,8 milijardi kuna (637,5 miliona evra), koji sadrži ograničenje rasta cena električne energije i plina, ali i smanjenje PDV na hranu.

On je rekao da se merama limitira rast cena električne energije na 9,6 odsto, a plina na prosečno najviše do 20 odsto. Uz to će, kako je istakao, biti trajno snižena stopa PDV na plin i toplotnu energiju sa 25 na 13 odsto, koliko iznosi i na električnu energiju. Plenković je dodao da će privremeno od 1. aprila ove do 31. marta iduće godine PDV na plin sniziti na pet odsto.

„Da nismo doneli paket mera vredan 4,8 milijardi kuna kojim se rast cena energenata za domaćinstva od 1. aprila želi svesti na najmanju moguću meru, plin bi poskupeo 79 odsto, a električna energija 23 odsto“, rekao je Plenković o merama donetim zbog globalnog porasta cene energenata koji je doveo do poskupljenja.

U sklopu mera, domaćinstva koja koriste plin dobiće direktno na račun državnu pomoć od deset lipa po kilovatsatu (KWh), a mikro, mali srednji preduzetnici s prosečnom godišnjom potrošnjom do 10 gigavatsati 15 lipa po KWh.

„Paket se odnosi za domaćinstva, na pomoć za trošak plina za domaćinastva, na poreska rasterećenja, na socijalne naknade za građane u riziku od energetskog siromaštva, dodatno za penzionere jednokratnom naknadom, za preduzeća podrška za trošak plina preduzetnicima, kao i poseban program podrške za poljoprivrednike i ribare“, naglasio je hrvatski premijer.

Paket mera obuhvata smanjenje stope PDV na hranu, izmedju ostalog sa 13 na pet odsto na sveže meso i ribu, jaja, voće, povreće, dečju hranu, jestiva ulja i masti, na troškove u poljoprivredi sa 25 na pet odsto, a na higijenske uloške i tampone sa 25 na 13 odsto.

PDV na ulaznice za sportske, kulturne i druge priredbe smanjuje se sa 25 i 13 odsto na pet odsto.

Više od 700.000 penzionera koji primaju penziju do 4.000 kuna (530 evra) dobiće energetski dodatak od 400 (53 evra) do 1.200 kuna (160 evra) u zavisnosti o visini primanja.

(Beta)

