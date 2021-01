U iščekivanju ishoda u Džordžiji rast akcija i pad obveznica

NJUJORK – Akcije na američkim berzama su rasle dok su obveznice padale u iščekivanju ishoda ključnih izbora u Džordžiji koji će odlučiti koja stranka kontroliše Senat u naredne dve godine, javlja Blumberg.

Na sesiji koju je obeležio mali obim trgovine, S&P 500 se oporavio nakon što je pretrpeo najgori početak godine od 2016. godine.

Energetske akcije su porasle dok se naftom trgovalo po ceni od blizu 50 dolara za barel, a Rasel 2000 indeks manjih kompanija skočio 1,7 odsto, navodi Blumberg.

U očekivanju ishoda glasanja u Džordžiji, koji će verovatno biti poznat danas, prinosi Ministarstva finansija su porasli – kriva je dostigla najviši nivo u poslednje četiri godine, a dolar je pao na najniži nivo od februara 2018. godine.

Kako navodi Blumberg, bez obzira na to da li Vol stritu više odgovara ideja da demokrate preuzmu kontrolu nad oba doma Kongresa, scenario podrazumeva mogućnost izdašnijeg stimulativnog paketa.

To bi potencijalno moglo dovesti do pritiska na rast inflacije i stopa, kao i do većih poreza za plaćanje fiskalne pomoći.

Suprotno tome, ukoliko bi bilo koji republikanski sadašnji kongresmen pobedio na ponovnim izborima, stranka bi imala dovoljno glasova da blokira bilo koju Bajdenovu inicijativu, navodi Blumberg.

Još jedan razvoj vesti koji je privukao pažnju investitora bila je iznenađujuća odluka Njujorške berze da poštedi tri velike kineske telekomunikacione kompanije od brisanja sa liste.

Nekoliko američkih zvaničnika reklo je da taj potez predstavlja privremeno odlaganje, a ne znak da napetosti između Vašingtona i Pekinga popuštaju, navodi Blumberg.

(Tanjug)

