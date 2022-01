U Kostolcu ubrzana gradnja bloka B3, na mreži 2023. godine

KOSTOLAC – U termoelektrani „Kostolac B“ gradi se novi blok B3 instalisane snage 350 megavata, koji će biti prvi novi proizvodni kapacitet EPS-a posle 30 godina, a postrojenja bi trebalo da budu potpuno izgrađena do kraja 2022. i novi blok na mreži tokom 2023.

Prošle godine stepen gotovosti izgradnje bloka B3 podignut je za čak 26 procenata, kažu u EPS-u uz očekivanje da će do kraja 2022. godine stepen fizičke gotovosti nove termoelektrane biti 99 procenata.

Po sistemu „ključ u ruke“ gradi ga kineska kompanija CMEC, a rukovodilac portfolija ključnih investicionih projekata EPS-a Željko Lazović u izjavi za Tanjug ističe da je reč o složenom i kompleksnom, multidisciplinarnom projektu.

„Stigli smo na gotovo 68 procenata kumulativnog stepena gotovosti projekta“, ističe on.

Za ovu unikatnu investiciju u Srbiji istovremeno se rade projektovanje, izgradnja objekata na lokaciji i proizvodnja opreme u kompanjima po svetu, najviše u Kini.

„Projektovanje je komplesno posebno zato što je rađeno sa Kinezima koji to rade drugačije nego što se radi u Srbiji. Stepan gotovosti projektne dokumentacije je 95 odsto, dobili smo 12 od 14 građevinskih dozvola“, kaže Lazović.

Jasnoće radi dodaje da se radi o 950 sveski projektne dokumentacije od kojih je trenutno urađeno 860-870 sveski, što je prostorno pun dvoiposoban stan dokumentacije.

Tokom do sada izvednih radova ugrađeno je 80.000 kubnih metara betona, iskopano 250.000 kubika zemlje, položeno 3.000 šipova.

„Ogroman posao je urađen do sada, i postavljene su dobre osnove da u 2022. godini završimo realizaciju izgradnje bloka“, kaže on.

Proizvodna oprema budućeg postrojenja obuhvata 5-6 hiljada krupnih komponenti koji se proizvode u 130-140 fabrika u svetu, a najveći deo u Kini

„Složeno je to ispratiti i iskoordinirati, ali na dobrom smo putu. Stepen gotovosti svih uređaja je na nivou 85 odsto, od čega je 47 odsto ili u putu ka nama ili je već isporučeno na lokaciju“, rekao je on.

Sumirajući aktivnosti u 2021. godini, Lazović ih opisuje kao period stabilizacije, u koju se ušlo sa završenim radovima ispod kote 0, pa su realizovani radovi iznad nivoa zemlje.

„Početkom 2021. stepen gotovosti imali smo 42 odsto, a sada smo stigli na gotovo 68 odsto. Za 26 odsto povećan je stepen gotovosti ove investicije“, rekao je on.

Izdvaja da je za godinu dana urađeno 6.000 tona čelične konstrukcije, na lokaciju je stigao veliki broj opreme, montiran je stator generatora u turbogeneratorsko postrojenje.

„Od 14 sistema bloka pet sistema je dovedeno do stepena gotovosti između 80 i 90 odsto. Stabilizovali smo i napravili izuzetno dobru osnovu za 2022. godinu da privedemo kraju izgradnju, što se tiče izvođenja radova na lokaciji“, kaže on.

Lazović kao prelomnu ističe 2022. godinu u kojoj očekuje da na lokaciji u aprilu bude više od 95 odsto opreme, i da se posle završetka izgradnje čelične konstrukcije u martu krene sa montažom kotlovskog postrojenja.

„Očekujemo da u 2022. godini građevinski i sa instalacijom opreme budemo u stepenu gotovosti preko 99 odsto, i da pripremimo sve osnove da krenemo sa prijemom i komišningom da bi pustili blok u rokovima koji je definisan od strane Kineza“, kaže Lazović.

Blok B3 je od izuzetnog značaja za elektroenergetski sistem Srbije i planirano je da kao najmoderniji radi u baznom režimu.

„Radiće do god naša postrojenja iz termosektora budu radila. On će biti u pogonu, nadamo se, do 2050. godine. Proizvodiće gotovo 2,5 teravat časova električne energije godišnje, i tako pokrivati između pet, šest odsto naše potrošnje u Srbiji“, rekao je on.

Probleme koji su usporili izgradnju bloka Lazović deli na one oko pristupa projektovanju i kovid situaciju.

Kaže da su razlike u načinu projektovanja dovele do kašnjenja što je pomerilo proizvodnju opreme i izvođenje radova, dok je zatim kovid uticao na kašenjenje u samoj realizaciji.

„Puno toga je urađeno da se nivo kašnjenja smanji. Kinezi su postavili novi prodžekt menadžment tim 2018, pa je sa 1,6 procenata realizaciju novi tim podigao na ovih 68 odsto. Ogroman posao je urađen, ali izgubljeno je neko vreme“, kaže on.

Dodaje da je EPS uradio sve da se kašnjenje umanji, te da je angažujući ljude iz te kompanije, konsultante i službe učinjeno sve da se olakša kineskoj strani da lakše i brže krene sa realizacijom.

„Očekujemo da se u narednih godinu i po dana završi realizacija projekta“, poručio je on.

Uz izgradnju bloka stvoreni su uslovi i za povećanju proizvodnju i adekvatan transport uglja sa kopova do postrojenja.

Lazović kaže da je završena izgradnja sistema bager-transporter-odlagač koji će omogućiti da se sa devet miliona tona uglja godišnje proizvodnja uglja podigne na planiranih 12 miliona tona.

Pri projektovanju i izgradnji bloka prioritet EPS-a je bila i zaštita životne sredine, a Lazović ističe da je Studija o proceni uticaja prošla javnu raspravu i da je saglasnost dobijena.

Kostolac je nedaleko od Evropske unije, odnosno Rumunije, pa je dobijena i saglasnost rumunske strane na studiju o proceni uticaja.

„Ispunili smo sve što je traženo po našem zakonu i propisima, a i po propisima EU, sa stanovišta zaštite životne sredine“, kaže Lazović.

Objašnjava da će već u pogonu biti vršena redukciju zagađujući čestica.

„Azotni oksidi se u kotlovskom postrojenju smanjuju sa nivoa 800 miligrama po m3, na 200 miligrama. Sumpordioksid sa postrojenjem smanjujemo sa 8-9.000 miligrama po kubiku na 150 miligrama. A na kraju čestice letećeg pepela smanjujemo sa jednog gram na 10 miligrama po kubiku vazduha“, objasnio je on.

Vrednost izgradnje Bloka je 618 miliona dolara i realizuje se u saradnji sa partnerima iz Kine, a realizuje se na osnovu međudržavnog sporazuma Srbije i Kine.

U EPS-u navode da je cena investicije ostala u planiranim granicama, jer je ugovor zaključen po sistemu ključ u ruke.

Objašnjavaju da je obaveza kineske kompanije CMEC da u okviru ugovorene cene izgradi celokupno postrojenje, a u skladu sa propisima i zakonima Srbije.

(Tanjug)

