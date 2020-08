U legalne tokove uvedeno 47 odsto sezonskih radnika

BEOGRAD – Pojednostavljena procedura prijave putem portala i aplikacije za sezonske radnike uvela je u legalne tokove 47 odsto sezonskih radnika u poljoprivredi.

Podaci NALED- a pokazuju da su za godinu i po dana primene novog sistema poslodavci angažovali ukupno 37.597 sezonaca i tako doprineli da ostvare pravo na penzijski staž i zdravstvenu zaštitu u slučaju povrede na radu.

Do pre dve godine ugovor imalo svega pet odsto od oko 80.000 sezonaca, koliko se procenjuje da radi u poljoprivredi.

Analiza o efektima primene Zakona o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima, koju su za potrebe Ministarstva rada zajednički sproveli NALED i GIZ, pokazala je da su poslodavci prihvatili novi sistem.

To se posebno vidi po broju elektronskih prijava u odnosu na broj zaključenih ugovora o privremenim i povremenim poslovima, koji se zadržao na proseku od oko 3.000 godišnje, i to pre svega za radnike angažovane na duži period (od 90 do 95 dana), navode u NALED-u.

Brzinu prijavljivanja i fiksni iznos poreza, koji se plaća putem onlajn registracije, istakli su u analizi kao ključnu prednost u odnosu na skuplju i komplikovaniju proceduru potpisivanje ugovora na papiru.

Portal i aplikaciju koristilo je 413 poslodavaca, od čega su 127 fizička lica odnosno vlasnici poljoprivrednih gazdinstava.

Na ime poreza i doprinosa do sada su uplatili više od 400 miliona dinara u budžet Republike Srbije.

GIZ i NALED pružaju podršku vladama država u regionu da se iskustva uvođenja ovakvog modela dobre prakse prenesu u Crnu Goru, Albaniju i Severnu Makedoniju, kaže zamenica menadžera GIZ Otvorenog regionalnog fonda za modernizaciju opštinskih usluga u jugoistočnoj Evropi Amira Omanović.

Statistika pokazuje da su poljoprivredna gazdinstva sezonske radnike angažovala u proseku na 15 dana, a kompanije na 21.

Prosečan broj sezonaca angažovanih na gazdinstvima bio je 46, dok je firmama bilo potrebno u proseku i do 3,5 puta više radnika (167). Najviše prijavljenih sezonaca bilo je u dobi od 46 do 60 godina, kao i između 18 i 30.

NALED i GIZ se od početka projekta „Povećanje prilika za zapošljavanje sezonskih radnika“ zalažu za proširenje sistema i na druge delatnosti s velikim udelom neformalnog angažovanja, kao što su poslovi u kući, turizam i ugostiteljstvo i građevinarstvo.

Osim što bi doprinelo smanjenju sive ekonomije, proširenje postojećeg zakona pomoglo bi građanima, koji usled posledica epidemije kovid-19 ostaju bez posla, da lakše nađu novi angažman.

Vlada Srbije početkom avgusta pozitivno je odgovorila na predlog i formirana je radna grupa koja će raditi na proširenju obuhvata.

Analiza NALED-a pokazuje da u građevinarstvu trećina angažovanih radnika radi bez ugovora, u turizmu i ugostiteljstvu oko 20 odsto, a najveća nepoznanica su kućni poslovi.

Procenjuje se da oko 55.000 porodica u Srbiji angažuje osobu za neki vid pomoći u kući (čuvanje dece, čišćenje, gerontodomaćice…).

