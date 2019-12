U mostarskom Aluminiju danas i sutra uručuju otkaze

MOSTAR – Za najveći broj preostalih radnika u mostarskom Aluminiju, firmi koja je 10. jula zbog dugovanja od oko 200 miliona evra ugasila proizvodnju, danas je počelo uručivanje rešenja o tehnološkom višku, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa (RSE) u tom preduzeću.

Prema informacijama iz Aluminija, do kraja januara će svih preostalih oko 360 radnika dobiti otkaze, nakon što je letos, nakon gašenja pogona, prvih oko 500 zaposlenih proglašeno tehnološkim viškom.

Portparol firme, Miljenko Buhač, rekao je za RSE da je danas počelo uručivanje rešenja o tehnološkom višku za najveći broj radnika, a sutra će još jedan broj njih dobiti takva rešenja.

„Tako će tokom poslednja dva kalendarska dana u 2019. godini rešenja dobiti oko 170 radnika, kojima radni odnos završava 31. ovog meseca“, izjavio je Buhač.

On je najavio da će radnici dobiti otpremnine koje bi trebalo da budu isplaćene do 15. januara. Pojedinačna visina otpremnine zavisiće od broja godina radnog staža u Aluminiju i visine prosečne plate.

„Nakon toga, preostali zaposleni Aluminija nastaviće s radom i u prvom mesecu 2020. godine, neki do 15. januara a ostali do kraja meseca, nakon čega bi zapravo sve bilo završeno i možemo kazati slobodnim rečnikom, to bi bio kraj Aluminija u ovom obliku kakvim samo ga poznavali do sada“, dodao je Buhač.

Podsećanja radi, proizvodnja u Aluminiju isključena je 10. jula 2019. godine zbog dugovanja od oko 200 miliona evra, od čega se više od polovine odnosilo na dug za električnu energiju.

(Tanjug)