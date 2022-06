U nedelju svečano otvaranje aerodroma „Rosulje“ kod Kruševca

BEOGRAD – Aerodrom „Rosulje“ kod Kruševca će nakon dve godine izgradnje biti otvoren u nedelju 26. juna u 11 časova, najavilo je Javno preduzeće Aerodromi Srbije, koje upravlja kruševačkim aerodromom.

„Rosulje“ se prostiru na površini od 40 hektara i uz aerodromsku zgradu i hangar poseduje rzulnu stazu i pistu dužine 820 metara.

Vlada Srbije je u izgradnju aerodroma i njegovo opremanje uložila 342 miliona dinara.

Direktor JP-a Aerodromi Srbije Mihajlo Zdravković izjavio je za lokalnu Radioteleviziju Kruševac da je kruševački aerodrom namenjen domaćem saobracjaju i manjim letelicama.

„Nosiće kodnu oznaku 2B, što znači da je dobio dozvolu da ga koriste avioni čiji je raspon krila do 24 metra, a to su pajper, cesna, manji lir džet avioni, lasta i slične letelice koje imaju do 10 sedišta. Međutim,

ovo je rađeno po standardima za avione ATR, što znači za regionalni saobraćaj i da će u budućnosti sa produženjem piste moći da se koristi za regionalni saobraćaj“, rekao je Zdravković.

Najavio je da će u nedelju za svečano otvaranje biti priređen aero šou u kome će učestvovati nekiliko aviona i helikoptera kao i padobranci.

Aerodrom „Rosulje“ nalazi se na 5,5 kilometara od centra Kruševca na visoravni Jasikovica, na kojoj ima magle samo pet dana u godini i to tokom januara meseca.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.