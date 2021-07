U Novom Sadu se izmešta brodogradilište sa Dunava

NOVI SAD – Brodogradilište u Novom Sadu koje dve decenije zagađuje obalu i Dunav, biće izmešteno i gradiće se moderna marina i stambeno – poslovni kompleks.

Marina je planirana studijom još 1982. godine i to je jedino mesto gde može da se izgradi.

Brodogradilište neće ostati na svojoj lokaciji, jer više ne priliči tom delu grada, rekao je direktor JP Urbanizam Dusasn Miladinović, prenosi portal NSUživo.

Umesto dotrajalog industrijskog postrojenja, koje je zagađivalo ceo potez, predviđeno je da se gradi stambeno-poslovni kompleks, otvoren za sve, koji mora obezbediti dovoljno zelenila i rekreativnih sadržaja za sve Novosađane.

„Sada se tamo ne može ući, zatvoreno je, kao i svako brodogradilište. A stambeno-poslovni kompleks biće otvoren za sve, jer je to jedini način da on živi, pogotovo u poslovnom delu“, rekao je Miladinović.

Spratnost još uvek nije poznata, a uz sve to biće i data obaveza izrade urbanističkog projekta na borodogradilištu, odnosno same marine. Sve ono što je prema vodi i Dunavcu biće javna površina.

„Marina je planirana studijom još 1982. godine. cCuo sam izjave nekih profesora da je bolje da se pravi nizvodno. Ja ću reći da nema prostora nizvodno, jer nam je sa desne obale Kamenički park, koji je zaštićen, Ribnjak koji je klizište, Petrovaradinska tvrđava. Posle mosta Žeželj ide izvorište vode. Sa leve strane imamo Štrand, Kej, dolazimo do kanala i onda opet do izvorišta vode. Jedino mesto gde može da se uradi međunarodna marina su Sremski Karlovci, a to je van Novog Sada“, naveo je Miladinović.

(Tanjug)

