U oktobru pocinje gradnja optickih trasa ka ruralnim sredi

BEOGRAD – Drugi dan #Digital2022, regonalne konferencije o digitalnim tendencijama, otvorio je Milan Dobrijević, državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija koji je naveo da je prioritet za ovo ministarstvo da se sa optičkom mrežom stigne do najudaljenijih predele Srbije.

“Sada možemo skoro i svečano najaviti. Prvi ugovor za izgradnju je zaključen, posle 3 godine priprema. I u oktobru ćemo početi sa izgradnjom prvih optičkih trasa ka ruralnim predelima. Šta ćemo uraditi konkretno? Doći ćemo do najruralnijih sela. A sa “bek bonom”, sa optičkom mrežom, imamo projekat za koji smo obezbedili kredit kod EBRD-a od 118 miliona evra. Dodatno smo od Evropske komisije dobili grantove, nepovratna sredstva u iznosu od 34,7 miliona evra”, saopštio je Dobrijević.

E. Đeung Li, ambasador Koreje u Srbiji predstavio je put te zemlje ka digitalnoj sili koju danas predstavljaju i njihovu želju za još bliže bilateralne odnose sa Srbijom.

“Ima dosta prostora i na državnom i na privatnom nivou da naše dve zemlje prošire saradnju u ovoj oblasti IT i digitalizacije. Koreja i Srbija su geografski udaljene jedna od druge, ali to zaista nije važno posebno kada su u pitanju IT i digitalna industrija. Sve je više korejskih IT kompanija zainteresovanih za ulaganje u Srbiju, a već je bilo projekata u oblasti rešenja za pametne gradove i digitalne uprave, uveravam vas da će to biti samo pitanje vremena da saradnja bude proširena”, naveo je Đeung.

Prvi panel drugog dana je bio “Now You See Me? 3D, Apps, VR, AR & AI in Tourism” posvećen virtuelnim alatima za razvoj turizma.

Aleksandar Erić i Elena Ljubojević ispred Harmonity Solution su kroz predstavljanje ove kompanije pokazali koliko je neophodno uvoditi nove digitalne alate u turizmu jer je posebno pandemija Covida-19 pokazala da kad sve stane, digital neće.

Mora postojati prisustvo, mora se napraviti priča koju će videti posetioci koji su i hiljadama kilometara udaljeni od lokacije u kojoj uživaju, pa su gosti imali priliku da putem VR naočara posete predivnu Šabačku tvrđavu.

“Digital Ready Brands: Da li je digitalni put jedini pravi” je bio drugi panel, čiji su učesnici naglasili da digital nije dovoljan za promociju i da iako svaki dan raste njegov značaj i dalje je potrebno koristiti i druge opcije i dolaziti do krajnjih korisnika i na druge načine koji se dešavaju mimo interneta i društvenih mreža.

Vladimir Aranđelović, Digital Director, DIRECT MEDIA United Solutions istakao je da novac je tamo gde su oči i naveo “promene u medijima, teraju i nas da se menjamo, prilagođavamo i pronalazimo nove načine advertajzinga za naše klijente.

“Good Morning Serbia: Kako su Jutarnji programi postali The New Prime Time”, treći panel danas moderirao je Ivan Stanković, osnivač i vlasnik agencije Communis, dok je moderator na panelu “Ko to tamo snima: Srbija između Balkanskog Holivuda i Evropskog Bolivuda” bila Lea Stanković, izvršni direktor agencije Communis.

U Srbiji se snima i tek će se snimati, zaključak je panela. Veliki broj projekata je u planu, Srbija kontiuirano ostavlja svoj potpis na kreativnom nebu filmske industrije.

Poslednji panel #Digital2022 je “Video Do Not Kill the Radio Star“ moderirao je Danijel Koletić, CEO Apriori World, a učesnici su konstatovali da će radio uvek biti tu, jer ljudi žele sadržaj koji tamo dobijaju.

Besplatan je, dostupan i svi ga imaju. Treba iskoristiti te prednosti još više, poručili su.

Konferenciju su institucionalno podržali Ministarstvo kulture i informisanja, UNICEF i kompanije Telekom, Yettel, Skyline Afi Tower, Rakuten Viber, National Geographic, Direct Media, Orion Telekom, Coca-Cola, Maxbet, Harmonity, D Expreš, Exceptional only i Mercator.

Intenzivni program je u dva dana okupio 100+ govornika, tema, imao je 9 panela, bilo je 5 individualnih izlaganja, te 500+ gostiju.

(Tanjug)

