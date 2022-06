U Parizu predstavlja kandidaturu Beograda za EXPO 2027

PARIZ – Detaljna prezentacija dosijea Srbije, povodom kandidature za organizaciju specijalizovane izložbe EKSPO BEOGRAD 2027 / EXPO BELGRADE 2027, održana je danas u Parizu, tokom Generalne skupštine Međunarodnog biroa za izložbe (Bureau International des Expositions BIE).

Dosije o kandidaturi sadrži viziju kandidata u vezi sa izložbom Ekspo, detalje o predloženoj temi, planiranoj lokaciji, iskustvu, očekivanom uticaju, projekciji broja poseta, saopštio je Beogradski sajam.

U samoj prezentaciji, podrškom, porukama i objašnjenjima komparativnih prednosti Srbije i Beograda, učesnicima Generalne skupštine obratili su se predsednica Vlade Ana Brnabić, ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić, ministar finansija Siniša Mali, predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež, glavni urbanista Beograda Marko Stojčić i projekt menadžer Dušan Borovčanin.

Izvodljivost i održivost projekta kandidature i sadržaj i kvalitet dosijea i prezentacije poslužiće kao osnova za rad anketnih misija BIE, koje će na licu mesta i u najskorijoj budućnosti, u svakoj od zemalja kandidatkinja, pažljivo ispitati svaki dosije o kandidaturi, i na tehničkom nivou i u smislu tema koje se istražuju.

Konačno će, u junu 2023, po principu jedna zemlja jedan glas, 170 zemalja članica BIE tajnim glasanjem izabrati zemlju domaćina Specijalizovanog EKSPO 2027/28.

Srbija je 7. juna podnela dosije kandidature za organizovanje specijalizovane izložbe pod nazivom „Play for Humanity – Sport and Music for All“ / „Igra(j) za čovečanstvo – sport i muzika za sve“, sa planiranim datumom održavanja od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine, i tako ušla u takmičenje sa drugim zemljama i gradovima iz celog sveta.

Ovom prilikom, neizvesnost sa Beogradom, sa svojim globalnim temama i univerzalnim porukama, podelila su još četiri kandidata – gradovi Malaga (Španija), Blumington (Minesota, SAD), Puket (Tajland) i San Karlos de Bariloče (Argentina).

Povodom zasedanja Generalne skupštine Međunarodnog biroa za izložbe BIE, tokom koje je prezentovana kandidatura Srbije za EKSPO 2027, ministar Siniša Mali rekao je da su „Republika Srbija i Grad Beograd u potpunosti spremni da organizuju manifestaciju ‘EXPO BELGRADE 2027’, koja bi za našu zemlju imala ogroman politički, ekonomski, kulturni, turistički i sportski značaj“.

„To je istovremeno sjajna prilika za jačanje međunarodne saradnje i privlačenje investitora iz svih delova sveta u našu zemlju. Nebrojeno puta smo se pokazali kao dobri domaćini i odlični organizatori velikih, renomiranih, međunarodnih manifestacija i nema sumnje da će tako biti i ako budemo izabrani za domaćina specijalizovane EXPO izložbe 2027. godine“, kazao je Mali.

Ministarka Tatjana Matić, izjavila je da je „Beograd favorit za EKSPO 2027“.

„Naša zemlja je mesto susreta istoka i zapada, raskrsnica najvažnijih puteva, sa ogromnim turističkim potencijalom, centar kojem gravitiraju ne samo građani regiona, već i cele Evrope. EKSPO dugo nije bio na podneblju Jugoistočne Evrope i smatram da je prestonica Srbije favorit za organizaciju ove izložbe“, rekla je Matić.

Kao član tima za prezentaciju dosijea, direktorka Beogradskog sajma Danka Selić, ocenila je da ova kandidatura i prezentacija uverljivo govore o tome da Beograd „ima iskustvo, znanje i kapacitete da jedan ovakav projekat realizuje po najvišim svetskim standardima za ovakav tip manifestacija“ i da bi bio „počastvovan da višedecenijskom istorijom svojih velikih i uspešnih izložbenih priredbi dokaže da to želi, može i – garantuje“.

(Tanjug)

