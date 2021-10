U parlamentu predstavljen izveštaj Fiskalnog saveta za 2020.

BEOGRAD – Predsednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović danas je u Skupštini Srbije predstavio izveštaj tog nezavisnog tela za 2020.godinu, rekavši da je Savet pozitivno ocenio pojedine poteze vlade, ali je ukazao i da je neophodno unapređenje transparentnosti budžeta.

Petrović je podsetio da je Fiskalni savet prošle godine po izbijanju zdravstvene krize reagovao sa preporukom još u martu, navodeći da je tada bilo opravdano ići u rebalans budžeta.

On je ocenio da je vlada brzo reagovala na krizu paketom pomoći privredi, koji je, kaže, sprečio pad zaposlenosti tokom prošle godine.

Kao neopravdano Fiskalni savet je, kaže Petrović, video to što je drugi paket pomoći privredi tokom leta 2020.godine bio namenjen svima, a ne najugorženijima.

„Druga mera sa kojom se nismo složili sa vladom jeste podela 100 evra svim građanima. Slična mera se nastavlja i u ovoj godini”, rekao je Petrović.

Kako je naveo, Fiskalni savet jeste za to da se sredstva daju građanima, ali onim građanima kojima je to stvarno potrebno.

„Za to je neophodno da se napravi analiza i da se na osnovu socijalni karata daje pomoć. U tom slučaju bi pomoć koštala 200, a ne 600 miliona evra“, ukazao je Petrović.

Petrović je pozitivno ocenio javne investicije koje su, navodi, uprkos krizi bile iznad plana, a naročito su bile značajne investicije u zdravstvu.

Međutim, ukazao je da se transparentnost javnih rashoda smanjila tokom 2020.godine, navodeći da je to bilo opravdano za prvi rebalans kada se odmah reagovalo na krizu, ali ne i kasnije.

„Ilustracije toga su velike budžetske pozajmice od nekih 150 miliona evra gde u budžetu nije napisano kome to ide. Ostalo je samo da nagađamo da je to možda Er Srbija. Zatim, to je primer Kancelarije za javna ulaganja od 100 miliona evra, što takođe nije bilo najavljeno gde ide”, rekao je predsednik Fiskalnog saveta.

Petrović kaže i da kazne i penali takođe nisu bili transparentni, odnosno, da se u završnom računu ne vidi po kom osnovu je država platila iznose za kazne i penale.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.