U ponedeljak počinje testiranje deonice brze pruge između Novog Sada i Subotice

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić najavio je danas da testiranje deonice brze pruge između Novog Sada i Subotice počinje 23. septembra, navodeći da ona za saobraćaj treba da bude otvorena 25. novembra.

„Juče je iz Minhena krenula lokomotiva koja testira prugu, kontaktnu mrežu i sisteme koji se nalaze na njoj. To je kompozicija Dojče bana (Deutsche Bahn). Trestiranje će trajati do 10. oktobra, kada počinjemo da uvodimo vozove na probne vožnje kako bi bili spremni da 25. novembra pustimo novu deonicu brze pruge, u dužini od 108 kliometara“, kazao je Vesić za TV Prva.

Naveo je da će prvi voz na toj pruzi kretati u pet sati ujutru, a poslednji u 23 sata.

Kako je objasnio, saobraćaće dve vrste vozova i to oni koji staju samo na nekoliko stanica – u Beogradu, Novom Sadu, Vrbasu, Bačkoj Topoli i Subotici, dok će drugi voz stajati na 12 stanica.

„Kada budu pušteni u saobraćaj novi kineski vozovi, tada će biti moguće da bude više polazaka“, kazao je Vesić.

On je naveo da će se od Beograda do Subotice stizati za sat i 10 minuta, a da će cena karte biti niža od autobuske.

Vesić je dodao da bi deonica brze pruge kroz Mađarsku, od granice sa Srbijom do Budimpešte, dužine 160 kilometara, trebalo da bude završena do kraja 2026 kada će se od Beograda do Budimpešte putovati za dva sata i 45 minuta.

Istakao je da će brza pruga kroz Srbija imati sve evropske sertifikate, bez obzira što je gradi kineska kompanija, a biće sertifikovani i svi vozovi koje je Srbija kupila od Kineza.

(beta/cmg)

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com