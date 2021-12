U prekidu železnički saobraćaj između Zlatibora i Jablanice

UŽICE – Železnički saobraćaj na deonici između železničkih stanica Zlatibor i Jablanica, na delu barske pruge Užice – Prijepolje, u prekidu je od noćas zbog odrona, saopšteno je iz Infrastrukture železnice Srbije.

Navodi se da prilikom odrona niko nije povređen ali da je odron oštetio prugu i kontaktnu mrežu te da stručne službe ovog preduzeća rade na uklanjanju odrona i popravljanju železničke infrastrukture, kako bi saobraćaj što pre ponovo proradio.

Ističu da posao otežava to što je ovaj deo pruge veoma nepristupačan, a za raščišćavanje odrona je neophodno angažovanje mehanizacije.

Iz Infrastrukture železnice Sebije navode dab je za putnike večernjih vozova, koji saobraćaju između Beograda i Bara, železnička kompanija „Srbija Voz“ organizovala autobuski prevoz na relaciji Užice – Prijepolje – Užice.

„Srbija Voz“ je organizovao autobuski prevoz od Užica do Prijepolja Teretni i za putnike putničkog voza koji je u 15.38 sati pošao iz Beograd Centra za Prijepolje Teretnu, ali zbog odrona saobraća samo do Užica.

Ostali putnički vozovi koji po redu vožnje saobraćaju između Užica i Prijepolja biće otkazani do raščišćavanja pruge i ponovne normalizacije železničkog saobraćaja, navodi se u saopštenju i dodaje da se železnički saobraćaj između Beograda i Užica odvija redovno i nesmetano.

(Tanjug)

