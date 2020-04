U prvih 10 dana maja biće isplaćen minimalac

BEOGRAD – Ministar finansija Siniša Mali rekao je da očekuje da u prvih 10 dana maja bude uplaćen prvi minimalac svakom zaposlenom u privatnom sektoru za koji se poslodavac prijavi da bude deo ovog programa.

On je rekao da je usvojena uredba i time definisan pravni okvir i da sada ne postoji nikakava preorpeka da taj proces krene i da će upavo poceti od ponedeljka 13. aprila, pošto ne veruje da će neko podneti prijavi tokom vikenda.

Sva privredna lica inače podsnose tu pijavu do kraja meseca i pozivam ih da to ubrazaju i ukoliko do kraja meseca, šta god da podnesu, mi nedelju dana nakon toga možemo da reagujemo sa isplatom prvog minilac.

„Tako da računam u prvoj nedelji maja odnosno prvih 10 dana maja prvi minimalc će već biti uplaćen svakom zaposlenom u privatnom sektoru za koji se poslodavac prijavi da bude deo ovog programa“, rekao je Mali.

Kaže da je obaveza poslodavca da te zaposlene i zadrži i da veruje i da hoće, pošot će kada se završi vanredno stanje opet biti borba za dobrog zapaslenog.

„Obaveza formalna je da nemaju pravo da otpusti te ljude još tri meseca nakon uplate poslednje rate novčane pomoći od strane držve, a to je, računamo, negde oktobar mesec“, kazao je Mali.

Kaže da su defiisane dobre i kvlaitetne mere sa cije da se održi zaposlenost i da pomoć ide onima koji je napotrebnija – privatnom sektoru.

(Tanjug)